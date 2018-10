Komunisté jsou zatím v klidu, průzkumy nepovažují za věrohodné

„Tak jak to vypadá, naskočilo někomu o čtyřicet procent navíc,“ žertuje se v kuloárech. Žádné velké napětí z průběžných výsledků, které zatím komunistické straně příliš nepřejí, tu vidět není.



„Rádi bychom si udrželi pozice,“ komentuje cíle komunistické strany v komunálních a senátních volbách první místopředseda Petr Šimůnek. Například v Praze, kde má KSČM v tuto chvíli čtyři zastupitele, tomu však předvolební průzkumy příliš nenasvědčovaly.

Kandidátka komunistické strany, kterou tu vede Marta Semelová, podle nich má šanci na zisk dvou procent hlasů, což je výsledek hluboko pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do pražského zastupitelstva.

„Poslední dobou jsou průzkumy velmi zvláštní. Donedávna se mýlily maximálně o 2 procenta, minulý rok na podzim nám dávaly až 14 procent a skončili jsme na osmi procentech,“ říká Petr Šimůnek na otázku, jak moc se dá podle jeho názoru na předvolební průzkumy spoléhat.

Byl to právě špatný výsledek v loňských parlametních volbách, kvůli kterému se nepodařilo obhájit poslanecký mandát Martě Semelové, která je nyní v komunálních volbách jedničkou na kandidátce v Praze, kde se také uchází o jeden ze senátorských mandátů.

Ve volbách do Senátu postavila KSČM kandidáty ve všech 27 volebních obvodech, kde se volby konají. Za komunisty senátorský post obhajuje v Chomutově Václav Homolka. „Doufáme, že obhájí, je v regionu poměrně oblíbený,“ říká Šimůnek. Pokud by komunisté získali ještě další místo navíc, považoval by to za velké vítězství.

Zatím to ale spíše vypadá, že by komunisté mohli o svého senátora přijít, Homola je v průběžných výsledcích s velkým odstupem na třetím místě.

Ve volbách do zastupitelstev v menších obcích má podle Štěpánka KSČM lepší šance na udržení výsledku z minulých voleb než v Praze. „V Ústeckém a Moravskoslezském kraji máme myslím na to, abychom posílili, stejně jako v některých oblastech Zlínského nebo Olomouckého kraje,“ říká Šimůnek.

Přitom právě v Moravskoslezském kraji by na úkor komunistů podle předvolebních průzkumů mohly posílit místní politická uskupení a také SPD nebo ANO. Hlasy jim tu tyto dvě politické subjekty ubraly už v loňských volbách do parlamentu.