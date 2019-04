Jste vozíčkář, do budovy vnitra nesmíte, slyšel kandidát do europarlamentu

Na kandidátce hnutí Evropa společně pro volby do Evropského parlamentu stojí na druhém místě Jan Povýšil. Šestatřicetiletý sportovec, který je kvůli zranění od patnácti let upoután na invalidní vozík. A právě ten se stal překážkou v jeho cestě na losování pořadí kandidátek.

Budova ministerstva na Pražského povstání totiž nemá bezbariérový přístup, ke vchodu navíc vede poměrně dlouhé schodiště. To se však Povýšilovi podařilo s pomocí pracovníků ministerstva překonat.

Větší problém nastal až ve vestibulu budovy. Provozní řád budovy z roku 1978 totiž vozíčkářům umožňuje vstup pouze do přízemí, do ostatních pater přístup povolený nemají.

„U vstupu do budovy ministerstva vnitra mi oznámili, že v provozním řádu mají z důvodu vnitřních požárních předpisů zákaz vstupu vozíčkářů,“ vysvětluje Povýšil. „My jsme o tom nařízení tušili, že asi existuje, ale losování bylo veřejné a chtěl jsem se přesvědčit, zda to tak opravdu je,“ říká.

Podle osobní zkušenosti paralympionika se s ničím podobným nikde jindy nesetkal. „Neměl jsem s tím problém ani v Národním divadle, a to je podstatně starší budova. Přijde mi to absurdní, že v roce 2019 nějaké takové nařízení existuje,“ reagoval Povýšil, podle kterého je to spíše o přístupu lidí, než o nařízeních, zda umožní přístup invalidům.

Ministerstvo se v oficiálním vyjádření na svém Twitteru Povýšilovi omluvilo. „Bohužel výšková budova z roku 1978, respektive její provozní řád, umožňuje z evakuačních důvodů vstup vozíčkářů pouze do přízemí. Zmocněnce hnutí Evropa společně jsme předem informovali. Omlouváme se, ale situaci nešlo řešit jinak,“ stojí v prohlášení.

Jan Povysil (Twitter) @JanPovysil :) ale tak hlavně, když už o problému víme a třeba se do budoucna bude řešit. A děkuju :) https://t.co/NzEKNBBO5i odpovědětretweetoblíbit

Jan Povýšil je český handicapovaný sportovec. Odmalička se věnoval sportu, po úrazu v patnácti letech se zaměřil na plavání. Na paralympijských hrách vybojoval celkem 5 bronzových medailí, v roce 2017 získal na mistrovství světa v Mexiku zlatou medaili.



Ve volbách do Evropského parlamentu chce začít politickou kariéru. Kandiduje z druhého místa za hnutí Evropa společně europoslance Jaromíra Štětiny.