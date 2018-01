Volby nanečisto vyhrál Drahoš. Zeman skončil podle čtenářů iDNES.cz pátý

Nejvíc čtenářů podpořilo v prezidentské volbě Drahoše, který získal 29,3 procenta hlasů. Ostatně velkou šanci na úspěch v prvním kole mu přisuzují také předvolební průzkumy.

V druhém kole by se podle hlasování utkal s bývalým premiérem Topolánkem, který od čtenářů získal 17,2 procenta hlasů. Třetí příčku obsadil Fischer, kterému poslalo hlas 14,9 procenta čtenářů.

Jasný favorit prvního kola, stávající prezident Zeman skončil s 11,4 procenta hlasů až na pátém místě za čtvrtým Michalem Horáčkem (12,6 procenta).

Většina hlasujících byli muži (68,9 %). Nejvíc hlasů přišlo Drahošovi od voličů z velkých měst s více než sto tisíci obyvatel. Naopak pro Fischera hlasovali především lidé z malých měst, kde žije do pěti tisíc obyvatel.

Výsledky podle velikosti obcí (v procentech) do 5 tis. 5–15 tis. 15–50 tis. 50–100 tis. nad 100 tis. Drahoš 28,4 29,2 28,4 30,0 30,4 Fischer 16,4 15,1 12,4 12,1 15,5 Hannig 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 Hilšer 11,1 10,6 11,4 11,3 11,3 Horáček 12,8 12,6 13,1 13,0 12,5 Hynek 2,1 2,3 2,1 1,8 2,0 Kulhánek 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 Topolánek 16,6 16,8 17,8 15,9 17,7 Zeman 11,1 12,1 13,6 14,5 9,4

Hlasování se zúčastnili především voliči z Prahy (24,3 procenta) a z Brna (12,4 procenta). Drahoše volilo 29 procent mužů i žen, Topolánka volilo o 5,5 procenta více mužů než žen.

Ženy volí na druhém místě spíš Fischera, muži Topolánka.

Drahoš vyhrál také u všech věkových skupin, na druhém místě u seniorů skončil Zeman.

Drahoš šlape Zemanovi na paty, ukazují průzkumy

Pondělí je posledním dnem, kdy je možné zveřejnit výsledky předvolebního průzkumu. Od úterý do soboty hrozí za zveřejnění voličských preferencí pokuta. Opatření má zabránit nežádoucímu ovlivňování voličů, i když podle expertů se průzkumy řídí jen menšina z nich.

Ze srovnání výsledků průzkumů agentur, které byly publikovány od loňského října, podle ČTK vyplývá, že budoucím českým prezidentem bude buď znovu Miloš Zeman, nebo bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Bronzovou příčku by podle průzkumů obsadil textař Michal Horáček.

Podle serveru Kdovyhrajevolby.cz provozovaného Fakultou sociálních věd Karlovy univerzity, který počítá šance kandidátů podle nejnovějších průzkumů v kombinaci s kurzy sázkových kanceláří, má největší šanci Zeman (47,55 procenta), těsně za ním se dlouhodobě pohybuje Drahoš (44,91 procenta).

„V prvním kole skutečně velmi pravděpodobně získá Miloš Zeman nejvíce hlasů. Podle našeho modelu existuje pouze zhruba dvacetiprocentní pravděpodobnost, že by ho v prvním kole mohl Jiří Drahoš předstihnout. Řada průzkumů pro druhé kolo ale favorizuje právě Jiřího Drahoše,“ píší autoři průzkumu.



Předvolební průzkum týkající se kandidátů na prezidenta (8.1.2018).

Prosincové průzkumy se vesměs shodují na tom, že Zeman vyhraje první volební kolo se ziskem nejméně třetiny až dvou pětin hlasů. Drahoš by získal pětinu až třetinu hlasů. Z ostatních kandidátů by dvouciferného výsledku dosáhl už jen Horáček.

Agentura STEM/MARK v pondělí zveřejnila aktuální průzkum, podle kterého má velkou šanci porazit současného prezidenta Drahoš, v případě příklonu větší části nerozhodných voličů by mohl ale triumfovat i Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer.

Pokud by se do 2. kola dostal Miloš Zeman, volilo by podle průzkumu 39 procent respondentů. Imaginárnímu protivníkovi, který by vzešel z jednoho z osmi kandidátů, by dalo svůj hlas 44 procent respondentů.

Z výzkumu vyplývá, že v případě duelu Zeman - Drahoš v druhém kole by nynějšího prezidenta volilo 42 procent lidí a Drahoše 48 procent lidí. Deset procent voličů zatím neví, komu by v takovém souboji dalo hlas.