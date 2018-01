Mozky prezidentských kampaní. Kdo je plánuje, ale chce zůstat v ústraní

Snímek vyplašeného Marka Prchala, jehož objímá Andrej Babiš a vlepuje mu „hubana“ na čelo, se stal jedním z vizuálních symbolů voleb do Sněmovny. „To je on, génius sociálních sítí,“ říkal u toho loni v říjnu nadšený Babiš.



I tato scénka přispěla k dojmu, že dnešní politika není až tak o samotných kandidátech, ale především o armádě „mediálních mágů“ za nimi, kteří dokážou veřejnosti prodat téměř cokoli. Od čokoládové tyčinky po prezidenta.

I za většinou z devítky kandidátů na prezidenta podobní lidé stojí. Najdete mezi nimi člověka, jenž propagoval banku v televizní reklamě s Jakubem Kohákem a kozou, autora sloganu o kávě pro chvíle pohody či muže, jenž měl za úkol vysvětlovat kvality mobilních operátorů.

Jak se však většina špiček tuzemského politického marketingu shoduje, i jejich nejlepší „kouzla“ dokážou udělat maximálně třicet procent. Všechno ostatní už je na daném kandidátovi, jeho vystupování. Stačí vzpomenout, jak před pěti lety favorit prezidentské volby Jan Fischer totálně vyhořel v debatách v rozhodujících chvílích kampaně.

Kdo jsou tedy „mágové“, kteří pomáhají stávajícím uchazečům o křeslo na Pražském hradě?

Zeman On sám a mluvčí Ovčáček

Asi nejjednodušší je to u dvojice mužů z opačných pólů předvolebních průzkumů, hlavního favorita Miloše Zemana a největšího outsidera volby Petra Hanniga. Prezident si se svými pravidelnými talk show v TV Barrandov vystačí sám. A když ne, pošle za sebe mluvčího Jiřího Ovčáčka. Tomu pak na debatu stačí přinést fíkus v květináči, udělat narážku na Jiřího Drahoše a efekt je zaručený.

Hannig Antisemita Bartoš a kamarád Pepa

Hannig takové možnosti nemá. Do předvolební diskuse mluvčích kandidátů na iDNES.cz za sebe poslal antisemitu a šéfa Národní demokracie Adama B. Bartoše, který mu prý pomáhá s Facebookem, ale Hannig tvrdí, že není jeho mluvčím.

Jinak si Petr Hannig vystačí pouze s kamarádem, bývalým osvětlovačem. „Tady můj kamarád Pepa mi pomáhá zadarmo. Protože je kamarád,“ ukazoval nedávno při rozhovoru na muže v důchodovém věku.

Ostatní se mohou pochlubit mnohem většími „esy“, alespoň co se jména v marketingové branži týče.

Hilšer Autor hesla #srdcenahrad Václavek

Petr Václavek toho prošel opravdu hodně. Začínal na začátku 90. let v pražské Mark/BBDO. Později prošel například známé agentury Grey, Saatchi & Saatchi či Leo Burnett. Vedl i vlastní projekty, například v Lemonade byly jeho klienty třeba firmy Nestlé, Bayer, Pfizer, Vodafone, České dráhy nebo Kooperativa. Před čtvrt rokem skončil s prací v Kuvajtu, kde jako account director tamní reklamní agentury Impact & Echo BBDO propagoval třeba mobilního operátora.

Zhruba před čtvrtrokem se Václavek vrátil zpět do Česka. Kromě jiného se mu zalíbil nejmladší prezidentský kandidát Marek Hilšer. Díky společným známým se s ním potkal a nabídl mu své služby. Hilšerova mluvčí Pavla Čechová podotýká, že zdarma. Kromě jiného je autorem Hilšerova ústředního hesla #srdcenahrad a s ním spojených sloganů.

Václavek je ve své branži sice respektovaný, ale u řady lidí značně neoblíbený. Třeba kvůli svému několik let starému vystoupení v Hyde Parku České televize, kde kromě jiného řekl: „Reklama lže, snaží se na úkor lidí obohatit. Co je dneska záměrem reklamy, kromě vydělávání prachů, netuším. Agentura vám udělá reklamu na cokoliv. Přestal tam být duch, naplnění, záměr. Je z toho taková divná skořápka, kde jde jenom o prachy.“



Hynek Bartek se zkušenostmi od Víta Bárty a Realistů

Slušnou profesní kariéru za sebou má také Daniel Bartek. Stál u zrodu Young & Rubicam v Česku i za agenturami BBK a Ogilvy. Mnozí si možná i dnes vybaví jeho reklamní klipy o Lanze bílé, pracím prášku, na jehož propagaci spolupracovali třeba režisér Jan Svěrák či kameraman F. A. Brabec.

Po dvaceti letech se Bartek z reklamní branže stáhl a po boku supergurua Věcí veřejných Víta Bárty se vrhl do politiky. Bártovi dělal například tajemníka a později náměstka na ministerstvu dopravy. Zřejmě díky tomu se seznámil i s dalším tehdejším Bártovým spolupracovníkem, Michalem Morozem. A právě jeho a Robejškovým Realistům pomáhal v kampani do Sněmovny, dnes má na starosti propagaci jejich kandidáta Jiřího Hynka. Jenže už na podzim se ukázalo, že to zřejmě není, co bývalo.

„Špatný marketing může hodně uškodit. Robejšek z Realistů je velmi inteligentní člověk, ale když sociální sítě zaplavily parodie na kampaň ‚Pro mámu, pro tátu‘, stal se směšným. A to je pro politika nejhorší,“ hodnotil po volbách Bartkovy nápady Jakub Horák, jenž pomáhal do Sněmovny Pirátům.

Topolánek Horák - muž, který pomohl řadě stran, i Pirátům

Právě Horákovy úspěchy s Piráty zaujaly dalšího z prezidentských kandidátů, Mirka Topolánka. Krátce po oznámení prezidentské kandidatury se s ním dohodl. Jakub Horák v minulosti spolupracoval s velkými agenturami jako BBDO či TBWA, za sebou má propagaci značek jako Absolut Vodka, Budweiser Budvar, Nivea či Nissan.

Kromě toho dlouho pracoval pro ODS, jejímu ministru vnitra Ivanu Langerovi dokonce vymyslel heslo „Pomáhat a chránit“. Dvakrát se podílel na úspěšných kampaních místopředsedy STAN Jana Horníka, spolupracoval též s TOP 09, před Piráty i se sociálními demokraty – třeba heslo pro poslední krajské volby „Stát není firma“ je právě jeho nápad. V roce 2011 Horák dokonce poslal nabídku svých služeb Andreji Babišovi. Když byl odmítnut, v novinovém komentáři ho následně ztrhal, což mu tehdy v branži uškodilo.

Když na začátku listopadu na Facebooku oznámil, že přijal Topolánkovu nabídku a bude mu pomáhat s kampaní, přišly mu tam stovky zpráv. A zdaleka ne jen pozitivních. „Díky všem za podporu, komu se to nelíbí, tak odpovídám, že jsem se rozhodl po zralé úvaze, protože mám pocit, že Topolánek je jediný, kdo má sílu rozstřelit mocenský pakt Zeman–Babiš. Nejsem hlavou kampaně, nejsem její tiskový mluvčí, ale rád přiložím ruku k dílu. Teď už je to hop nebo trop, tak jsem si taky vsadil do hry,“ vzkázal na sociální síti Horák.

Kulhánek Dva mágové Šulc a Sobek

Reklamního specialistu má i bývalý šéf Škodovky Vratislav Kulhánek. „Mám dva mágy, které jsem ukecal ke spolupráci. Jsou to kamarádi a dělají to zadarmo. Prvním je Vláďa Šulc, bývalý šéf PR ze Škodovky. Druhým Pavel Sobek, který má za sebou třeba reklamy s kozou pro Fio banku. To je celý můj tým, ale vystačíme si,“ říká Kulhánek. Reklamní textař Pavel Sobek se v branži pohybuje také dlouho. Kromě zmíněné Fio banky stál třeba za spoty pro Amnesty International anebo za kampaní Kofoly.

Fischer S Hussarem, který pomáhal potetovanému Franzovi

Dvaatřicetiletý fanoušek sci-fi a režisér Jakub Hussar si už jednu kampaň při prezidentské volbě vyzkoušel. Před pěti lety se spolu s kamarádem z dětství Vojtěchem Bednářem a jeho partnerkou Kateřinou Šustovou nabídli potetovanému kandidátovi Vladimíru Franzovi.

Sami se tehdy nazývali „absolutní amatéři“ a dodávali, že „chtěli ukázat všem těm slavným PR agenturám, že dělají bubliny a stojí za hovno“. Extravagantnímu potetovanému umělci a zdánlivému outsiderovi volby pomohli nejprve sehnat 88 tisíc petičních podpisů za kandidaturu a následně mu dopomohli k zisku necelých sedmi procent v prvním kole. Franz tehdy skončil pátý, za sebou nechal třeba někdejšího předsedu Senátu z ODS Přemysla Sobotku. Dnes má Hussar na starosti kreativu a vedení kampaně u mnohem konzervativnějšího bývalého diplomata Pavla Fischera.

Horáček Důstojnice Hrstková s podporou celé Ewing PR

To textař Michal Horáček vsadil rovnou na celou agenturu. Ewing PR patří mezi trojici nejvýznamnějších agentur v Česku, pyšní se několika cenami z domácích i mezinárodních soutěží. Mezi její klienty patří lékařští odboráři, Skanska, Home Credit, kojenecká výživa Nestlé, Generali PPF Holding nebo třeba AVE zabývající se svozem odpadu.

„Styčnou důstojnicí“ je Radka Hrstková, která kromě jiného pomáhala s krizovou komunikací bývalému jihočeskému hejtmanovi z ČSSD Jiřímu Zimolovi. Hrstková vede zhruba sedmičlenný agenturní tým, kromě toho Horáček využívá ještě služby kreativců z Beef Brothers, další firmy z Ewing Group. Ti mají na starosti vizuální podobu billboardů, inzerátů nebo třeba natáčení reklamních spotů.

Drahoš Hned několik týmů v čele s Kleindienstem

Dosavadní druhý největší favorit prvního kola prezidentské volby, Jiří Drahoš, za sebou má hned několik týmů lidí. V počátcích mu kromě tehdejší mluvčí Lenky Pastorčákové s komunikací na sociálních sítích pomáhal Libor Kudláček – někdejší poslanec za ODA, jenž po odchodu z politiky založil spolu s bývalým šéfem této strany Pavlem Bratinkou a dalšími partnery, Jiřím Růžkem a Pavlem Štalmachem, poradensko-lobbistickou firmu Euroffice Praha–Brusel. Podle webu Euro.cz byl jejím spolumajitelem i někdejší svazácký boss, poslední předlistopadový předseda SSM a byznysmen Martin Ulčák.

Kudláček posléze k Drahošovi přivedl i šéfa kampaně Jakuba Kleindiensta, bývalého člena ODS a někdejšího starostu středočeského Nového Strašecí, později člena dozorčí rady společnosti, ve které se objevili regionální politici z ODS a ČSSD a jež kromě jiného organizovala losovací soutěže pro Středočeský kraj. Policie ji dokonce měla v hledáčku v době, kdy byl přistižen David Rath s krabicí od vína se sedmimilionovou hotovostí.

Přes Kleindienstovu firmu Whenever se platí a fakturují výdaje Drahošovy kampaně. Kromě toho pro prezidentského kandidáta dělá ještě společnost Česká produkční Social Media, která jen během prosince inkasovala přes šest milionů korun.

A před pár týdny Kleindienst do týmu přivedl i zkušeného marketingového harcovníka Karla Křivana, který v minulosti pracoval také třeba pro Ivana Langera z ODS anebo exministra zdravotnictví z ČSSD Svatopluka Němečka.