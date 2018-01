Češi ve světě už volí prezidenta. V USA je účast vyšší než posledně

Volebními dny jsou na mnoha zastupitelských úřadech České republiky na západní polokouli 11. a 12. leden.

Hlasování v prvních otevřených zvláštních volebních okrscích, které byly zřízeny v budově ambasády v Brasílii a na konzulátu v Sao Paulu, se mohou zúčastnit voliči, kteří se předem zapsali na zvláštním volebním seznamu zastupitelského úřadu.

V Brasílii se registrovalo 17 voličů, v Sao Paulu 57, což je méně než ve volbách před pěti lety. V prvních minutách v Brasílii odhlasovalo několik málo voličů, v Sao Paulu zatím nikdo. Účast se očekává zhruba na celorepublikovém průměru před pěti lety, tedy kolem 60 procent.

Hlasovat již od čtvrtka mohou také čeští občané v USA, v Argentině a v Chile. Volby pak budou pokračovat postupně podle časových pásem na úřadech v Austrálii, Asii, Africe a nakonec v Evropě.

Ve Spojených státech, kde českého prezidenta volí na čtyřech místech, odradí mnoho Čechů od voleb velká vzdálenost k nejbližší volební místnosti. Zvláště když se hlasování koná v USA ve všední dny čtvrtek a pátek. Volí se v Los Angeles, Chicagu, New Yorku a Washingtonu, D.C.

Podle vedoucí sekce veřejné diplomacie Pavly Veličkinové bývá v USA při českých volbách celkem kolem tisíce hlasů, nejvíce v New Yorku. Ve Washingtonu, kde je to kolem 20 procent, volil během prvního dne i syn jednoho z kandidátů Petra Hanniga Jan, profesor na univerzitě v Severní Karolíně.



„Žiji v Severní Karolíně a toto je nejbližší volební místnost. Je to téměř pět hodin autem. Bylo by lepší, kdyby to bylo blíž, nebo kdyby se dalo hlasovat korespondenčně, ale pro otce to udělat musím,“ řekl Jan Hannig.

V Americe bydlí ve městě Cary, kde je několik univerzit a je zde i malá česká škola s českou komunitou. Snažil se prý tamní lidi přesvědčit, aby jeli s ním, ale je pro ně těžké uvolnit se z práce. Hannig si jako profesor čas zorganizuje. „Já ráno měl ve škole přednášku, sešel jsem se se svým postgraduálním studentem a po obědě jsem vyrazil. Teď doufám, že budu do půlnoci zpět,“ dodal před svou zhruba 470 kilometrů dlouhou cestou zpět domů.

„Volil jsem otce. S tátou sice nemáme úplně podobné politické názory, ale v Americe jsem se naučil, že je důležité podporovat rodinu. Takže když jsem byl na Vánoce v Praze, tak jsem se ho snažil podporovat, co to šlo,“ řekl. S otcem se rozchází zejména v názorech na Evropskou unii, osobně je více pro Evropskou unii a pro zavedení eura.

Ve Spojených státech se volí v Los Angeles, Chicagu, New Yorku a Washingtonu D.C. (na snímku).

Volit ve Washingtonu se chystá i český basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský, který hraje NBA za místní Wizards. „Chystám se volit, manželka (Anna) také. Měla tu teď rodiče, tak jsme s nimi řešili, co je třeba si zařídit. Je dobře, že jsme ve Washingtonu a nemusíme za volbou cestovat někam daleko,“ řekl Satoranský.

„Politika mě zajímá. V dnešní době je jednoduché sledovat dění na sociálních sítích. Není to tak, že bych vyloženě sledoval nějaké debaty, ale díky sociálním sítím mám o jednotlivých kandidátech přehled i při svém programu v NBA. A i díky rodině, se kterou si volám, protože teď to prožívá celá republika. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.

Hlasovat mohou i vojáci na zahraničních misích

Volební místnosti mají být v zahraničí otevřeny podle ministerstva zahraničí na 109 místech podobně jako při říjnových sněmovních volbách. Při předchozích prezidentských volbách před pěti lety jich bylo o sedm méně.

Hlasovat budou moci například i vojáci na základnách Balad v Iráku a Bagrám v Afghánistánu. V Iráku se bude moci hlasovat znovu na konzulátu v Irbílu. V Číně budou mít možnost volit nově na konzulátu ve městě Čcheng-tu, metropoli čínské provincie S’-čchuan. Stejnou příležitost budou mít na ambasádách v barmském Rangúnu a kambodžském Phnompenhu.

K prvním prezidentským volbám se přihlásilo v cizině na 7 200 českých voličů, nyní jich je v seznamech zhruba 9 000. Počet voličů se ale zvýší ještě o ty, kteří přijdou hlasovat s voličským průkazem. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole hlasovalo asi 8 900 lidí, ve druhém 10 700 voličů.