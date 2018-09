První ANO, druzí Piráti. Daří se jim oslovit nevoliče, tvrdí průzkum

12:45 , aktualizováno 12:45

Volby by v září dle modelu Kantar TNS pro Českou televizi vyhrálo ANO s 29,5 procenta hlasů, dosáhlo by stejného výsledku jako loni na podzim. Druzí by skončili Piráti s 15,5 procenta a třetí ODS s 13 procenty. Do Sněmovny by neprošla TOP 09. Podle průzkumu by volební účast mohla být mimořádně vysoká.