Jeden Okamura stačí. Herman neuspěl a tak se bratři ve Sněmovně nepotkají

10:18 , aktualizováno 10:18

Senátní volby nepovedou k obměnám v dolní komoře parlamentu. Do druhého kola se dostal jen jeden poslanec, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, ale neuspěl. Pokud by vyhrál, sněmovní mandát by mu zanikl a na jeho místo by nastoupil náhradník. Povolební přeskupování funkcí nahrávalo i Hayatu Okamurovi, do Sněmovny však nakonec nezamíří.