Strany se trumfují, co bude zdarma. Zaplatí to všichni z daní, říká ekonom

Popelnice, pes i bus Co kde slibují zdarma PRAHA ČSSD v čele s lídrem Jakubem Landovským slibuje MHD zdarma pro všechny lidi s trvalým bydlištěm v metropoli. BRNO ČSSD Jednička kandidátky Oliver Pospíšil chce osvobodit od poplatků za odpad děti a seniory. BŘECLAV KSČM Kandidátka Dagmar Švendová chce ve městě dopravu zdarma. PLZEŇ ČSSD Primátor Martin Zrzavecký slibuje i „psa zdarma“. Seniorům by odpustil poplatky. Za svoz odpadu by v Plzni neplatil vůbec nikdo a pokryly by ho dividendy z tepláren. Senioři a děti by jezdili i zdarma tramvají. LIBEREC ČSSD Senioři nad 80 let a děti do 6 let budou mít odvoz odpadu úplně zdarma. Starší děti do 15 let a mladší senioři nad 65 let budou mít výraznou slevu. JIHLAVA Svobodní a Realisté (Společně pro Jihlavu) slibují zavést MHD zdarma pro všechny. Město by za ně zaplatilo 48 milionů korun navíc. ZLÍN Nový impuls pro Zlín chce kromě MHD zdarma pro mladé do 26 let a starší nad 60 let vyplácet i prémie vybraným skupinám. Žáci by dostali odškodné za špatný vzduch.