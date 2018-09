S jakými kandidáty před volbami nejvíce souzníte? Poradí vám kalkulačka

Portál iDNES.cz ve spolupráci se sdružením KohoVolit.eu připravil senátní a komunální kalkulačku, která voličům poradí, koho volit na základě shody vlastních postojů s názory kandidátů (kandidujících stran). Volič zodpoví základní otázky, které jsou právě v jeho městě či senátním obvodu aktuální. Po odeslání odpovědí mu kalkulačka spočítá, který kandidát do Senátu nebo politická strana by hlasovali podobně jako on.

O sedmadvacet senátorských křesel bude letos bojovat 236 registrovaných kandidátů. Je jich o tři více než v minulých volbách. O znovuzvolení usiluje 14 senátorů. Největší výběr – z 16 adeptů – budou mít voliči v Praze 8. Nejmenší konkurence je na Náchodsku, Šumpersku a Vsetínsku, kde se utká šest kandidátů.

Své preference si ve volební kalkulačce můžete porovnat také v komunálních volbách a to konkrétně v Praze, Brně, Plzni a Olomouci.



Většina otázek pro Prahu se týká dopravy, parkování, výstavby dopravní infrastruktury, možnosti zákazu vjezdu starších aut do historického centra, ale i zákazu výherních automatů či regulace Airbnb.

Brněnská kalkulačka se voličů ptá na integraci cizinců, zda městu chybí reprezentativní koncertní sál. Některé strany prosazují, že by hlavní brněnské nádraží mělo zůstat v centru města, proto ani tato otázka v kalkulačce nechybí. Stejně jako, zda by město mělo finančně podporovat sportovní akce a kluby – Grand Prix Brna, hokejovou Kometu či fotbalovou Zbrojovku.

Otázky pro Plzeňany se také ve velké míře týkají dopravy a parkování. Volební kalkulačka pro Plzeň se však také ptá voličů, zda by se město mělo spolupodílet na financování akvaparku, přispívat na platy učitelů základních škol, zda by se v Plzni měl za městské peníze postavit nový koncertní sál pro Plzeňskou filharmonii nebo zda má místní zoologická zahrada začít chovat slony.

Volební kalkulačka pro Olomouc se ptá, zda by se mělo město zbavit Androva stadionu a akvaparku nebo zda by mělo podpořit MHD a svoz odpadů zdarma. Některé strany, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu, odmítají spolupráci s KSČM či SPD, proto i na to míří jedna z otázek kalkulačky.

Sdružení KohoVolit.eu, které připravilo kalkulačku také pro letošní volby, připravilo od svého vzniku v roce 2006 víc než čtyřicet volebních kalkulaček pro všechny druhy voleb v Česku, ale i na Slovensku, v Maďarsku nebo v Bosně a Hercegovině. Podle výzkumů sdružení se výsledky kalkulačky během voleb řídí okolo pěti procent lidí, přes padesát procent lidí k výsledkům přihlíží.