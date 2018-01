Část volebních komisařů si přilepší o pětistovku, většina však ostrouhá

Podle odhadu předsedy Svazu měst a obcí ČR (SMO) a starosty Kyjova Františka Lukla se s obsazováním volebních komisí potýká zhruba čtvrtina větších měst, respektive jejich obvodů či městských částí, které mají zajištění voleb na starosti. Jako příklad uvedl Karlovy Vary, Pardubice a příhraniční oblasti.

Příčinou nezájmu o členství v komisích je podle svazu především nízká odměna, která u řadových členů nedosahuje ani šedesáti korun na hodinu. Naposledy odměny vzrostly před devíti lety.

„Výše odměny dlouhodobě stagnuje a neodpovídá růstu mezd, nákladů a cen. Zájem o tuto práci tak nemají studenti ani lidé v produktivním věku. Tento trend navíc posiluje. Před dvěma lety to zdaleka nebyla taková komplikace jako v současnosti,“ řekl iDNES.cz Lukl.

SMO podle něj v této věci na odpovědná ministerstva neúspěšně apeloval několik let. Teprve na konci loňského roku se podařilo schválit novelu volební vyhlášky, která komisařům o pětistovku zvyšuje odměnu za dvoudenní práci.

Řešení personální nouze? Spíš snaha předejít chybám

Novinka má však háček. Zatímco předsedům budou nově náležet dva tisíce korun a zapisovatelům ještě o stokorunu víc, řadoví členové komisí se budou muset spokojit s původními 1300 korunami. Některé komise přitom během dvou dní stráví v místnostech i šestnáct hodin. Na dvousetkorunové odměně za případné druhé kolo se nic nemění.

„Navýšení má za cíl zohlednit náročnost činnosti právě předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí, na nichž většinou spočívá hlavní tíha odpovědnosti za chod celé okrskové volební komise. Cílem je i do jisté míry činnost v okrskových volebních komisích zatraktivnit,“ uvedla k novele mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Spíš než personální nouze některých měst a obcí však ministerstvo narychlo přimělo k jednání velké množství chyb, kterých se komisaři dopustili při sčítání hlasů v říjnových sněmovních volbách. Před nedávnem na ně upozornil Nejvyšší správní soud, který část volebních lístků kontroloval.

O 15 milionů dražší volby

Návrh novely ministerstvo předložilo poslancům k hlasování 29. prosince. Ve stejný den vyhláška vstoupila v platnost. Změny se tudíž vztahují už na lednové prezidentské volby, o jejichž průběh se postará 14 866 komisí, z toho 110 zahraničních.

Organizace lednových voleb tak přijde o 15 milionů korun dráž, než se původně předpokládalo. Bez ohledu na to, zda se bude konat jedno či dvě kola. Pokud by stát přidal plošně všem komisařům, musel by navíc vynaložit přinejmenším padesát milionů, možná i víc.

Minimální počet členů komise je sice při prezidentských volbách pět, starosta jej však může - s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku navýšit. „Nyní je v našich komisích minimálně šest a maximálně devět členů,“ uvedla například tajemnice prvního pardubického obvodu Gabriela Křížková. V „jejím“ obvodě místa zapisovatelů obsadí kvůli nedostatku zájemců pracovníci radnice.

Svaz měst a obcí však nerovné navýšení odměn kritizuje. „V tuto chvíli opatření vůbec neřeší komplikaci u velkých měst, kde komisaři mnohdy chybí a komise musejí být doplňovány zaměstnanci úřadů,“ uvedl Lukl.

„Uvědomujeme si, že předseda a zapisovatel mají zvýšenou odpovědnost, nicméně i řadoví členové si zaslouží navýšení odměn. Všichni mají kupu práce nejen při sčítání, ale také identifikaci voličů a dodržení tajnosti voleb. Za adekvátní bychom považovali přidat pětistovku všem,“ doplnil.

Ministerstvo: Je to jen první krok

Ne všichni se však do komisí hlásí s vidinou výdělku. „Nedělám to kvůli odměně, ale beru to jako svoji občanskou odpovědnost. Jsem ráda, že se na průběhu voleb můžu podílet, a dohlédnout tak na jejich řádný průběh,“ řekla iDNES.cz Magdalena Bašová.

Členkou volební komise je v Brně už několik let. Párkrát si vyzkoušela i roli předsedkyně. „Loni jsem byla zase řadovým členem, za ty nervy mi to už nestojí. Vzhledem ke strávenému času odměna není zase taková hrůza, ovšem k odpovědnosti, kterou přináší, to asi úplně adekvátní není,“ dodala.

Ministerstvo ujišťuje, že se do budoucna dostane na všechny. „Tohle chápeme jako první krok, který je maximálním možným řešením, které bylo ministerstvo vnitra schopno na základě jednání s ministerstvem financí v tak krátkém čase prosadit,“ vysvětlila Pěknicová.

Doplnila, že návrh státního rozpočtu pro rok 2018 původně na volby nepočítal ani s 15 miliony navíc. „V další fázi budeme znovu jednat s ministerstvem financí a ministerstvem práce a sociálních věcí o dalším navýšení odměn pro všechny členy okrskových volebních komisí,“ ujistila.

Zatímco především západ republiky se potýká s nezájmem o členství ve volebních komisích, naprostou výjimkou je v tomto ohledu jižní Morava. Na místa ve volební komisi se tam někde dokonce vedou i pořadníky.