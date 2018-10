Kandidát SPD Vašíček vozí členům volební komise koláčky a zve je na pivo

„Vašíček přinesl spolu s nějakým dalším mužem koláčky, vyžádal si jméno člena, který v komisi sedí za SPD, a řekl, že nás všechny zve večer do restaurace na posezení. Ta drzost mě i ostatní hrozně zarazila,“ popsala iDNES.cz místopředsedkyně volební komise Petra M., který si nepřála uvést své příjmení.

Nikdo z komise prý nejdřív nevěděl, o koho se jedná. Když to pak některým členům komise došlo, Vašíček prý ve spěchu odešel. Vašíčka prý nejdřív nepoznal ani muž, který v komisi seděl za SPD, a netušil, že se za ním kandidát na starostu chystá.

Vašíček navštívil podle Petry M. například také Základní školu Květnového vítězství nebo jedno z gymnázií v Praze 11, odkud ho prý ale volební komise vyhodila.

Vašíček byl také na Základní škole Campanus. „Vůbec jsme to nepochopili. Přišel, aniž by cokoliv řekl, nechal tady koláček kolegyni s tím, aby přišla po sčítání na party, a odešel,“ sdělila členka volební komise.

Vašíček redakci iDNES.cz nevysvětlil, proč jezdí do volebních komisí. Po položení první otázky telefon položil a nereagoval ani na zaslanou SMS zprávu.



Na dotazy iDNES.cz nereagoval ani předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„Je to stejné, jako když Piráti rozesílali svým členům okrskových volebních komisí, jak mají postupovat při hlasování a dávali jim i prapodivné návody, jak to mají dělat, to má asi tak stejnou váhu,“ sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. K porušení zákonu podle něj ale pravděpodobně nedošlo.