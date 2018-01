Hilšer oslavoval. Poté podpořil Drahoše a dokonce mu nabídl pomocnou ruku

Marek Hilšer dorazil spolu s manželkou do volebního štábu asi půl hodiny po uzavření volebních místností.

Ve chvíli, kdy vešel, už na obrazovce běžely první výsledky. Hilšera očividně zarazilo, jak dobře si vede. V tu chvíli byl totiž s více než devíti procenty na třetím místě, hned za Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

„Přiznám se, že jsem z toho čísla trochu nervózní, ale nesmírně mě těší. Držme si palce. Ať to dopadne, jak to dopadne, život jde dál,“ komentoval Hilšer své průběžné výsledky. Nestanovil si prý předem žádné mety, kterých by chtěl dosáhnout.

Za úspěch považoval, pokud by získal více než tři procenta hlasů. O vyloženém nadšení by prý hovořil, pokud by překonal hranici deseti procent. „Mnozí mi prorokovali, že nezískám procento ani jedno, takže si opravdu nemohu stěžovat,“ dodal kandidát.

VIDEO: Marek Hilšer by se rád věnoval charitativním aktivitám

Podle Hilšera potřebuje Česká republika nového prezidenta

Nakonec se mu podařilo získat těsně pod devět procent všech hlasů a Hilšer k tomu uvedl, že se cítí podporou více než čtyř set tisíc voličů zavázán a nechce zklamat jejich důvěru. Zvažuje proto teď, jak s tímto politickým kapitálem naloží.

Naopak jasno má o druhém kole prezidentských voleb. Řekl totiž, že sám bude volit Jiřího Drahoše. „„Nechci nikomu radit, jak má volit, ale naše země potřebuje na prezidentském postu změnu. Potřebujeme někoho, kdo nás bude důstojně reprezentovat v zahraničí a přinese do společnosti pozitivní náladu. Kdybych si měl vybrat ze dvou kandidátu, kteří postoupili, tak bych si rozhodně vybral pana Drahoše,“ řekl Hilšer.

Odhaduje, že se teď Drahošovi voliči semknou s voliči dalších Zemanových oponentů a v druhém kole bude mít oponent současného prezidenta dobrou šanci k vítězství. Pokud o to bude mít Drahoš zájem, nabídl mu Hilšer prostřednictvím novinářů dokonce pomoc s přípravou kampaně před druhým kolem prezidentských voleb.

Pokud jde o jeho vlastní prezidentské ambice, naznačil, že by měl zřejmě zájem zúčastnit se i příští prezidentské volby. To mu ovšem zakázala jeho žena Monika, která ho provázela celou kampaní. „Taky musí být čas i na něco jiného, než pořád jen na volby,“ řekl novinářům s úsměvem. „Má to povolené třeba až mu bude sedmdesát,“ dodala s tím, že třeba k jeho účasti v senátních volbách by byla smířlivější.

„Možná ji ještě přemluvím,“ odvětil na to Hilšer. Poté poděkoval všem voličům, kteří ho podpořili, ale také dobrovolníkům, kteří mu pomohli s kampaní. Ocenil také občany, kteří jeho kampaň finančně podpořili. „V porovnání s ostatními kandidáty jsme rozhodně zvítězili v poměru cena/výkon,“ prohlásil.

„Chtěl jsem ukázat, co v politice dokážeme my, obyčejní občané“

Během svého projevu nicméně vyjádřil zklamání nad volební účasti. „Myslel jsem si, že bude větší. Možná to vypovídá o tom, že skladba kandidátů nebyla taková, aby připoutala větší pozornost a lidé přišli k volbám. Možná je to také tím, že jsou zklamáni politikou a už nevěří ničemu,“ řekl.

Chtěl by prý, aby Česká republika měla prezidenta, který bude nezávislý a nebude jen loutkou zákulisních lobby a hráčů. „Někoho, kdo vyjde z občanské společnosti, kdo se představí a zvítězí u občanů,“ řekl.

To bylo podle něj ostatně cílem celé jeho kampaně. „Chtěl jsem ukázat, že je možné se o věci veřejné starat, že je možné něco udělat a že se nemusíme spoléhat jen na nějaké velké spasitele a miliardáře. Že politiku můžeme dělat i my, běžní občané,“ dodal nejmladší prezidentský kandidát.



Hilšer si za místo pro sledování výsledků voleb zvolil co-workingové centrum Impact hub na pražském Smíchově. Jde o sdílený kancelářský prostor, který běžně využívá mnoho, zejména začínajících, podnikatelů ke své každodenní práci. Možná právě proto si jej vybral nejmladší prezidentský kandidát.

Zdi příjemně vybavené „konferenční místnosti“ ověsil Hilšerův tým několika fotografiemi jeho a jeho manželky. Jedna z nich působí vyloženě prezidentsky a zdá se tak, že minimálně v tomto ohledu byl Hilšer připraven na případné rozvěšení jeho portrétů ve školních učebnách.