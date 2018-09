Úřady začaly vydávat voličské průkazy pro senátní volby, pro komunální nejsou

Na voličský průkaz vydaný pro letošní volby do Senátu však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde se tyto volby konají a v jehož územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu, upozorňuje ministerstvo vnitra.

Volič může o tento průkaz požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu několika způsoby.

Lze to provést žádostí v listinné podobě. U tohoto způsobu je nutný ověřený podpis žadatele. O vydání průkazu bude učiněna poznámka do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu, podle kterého se během hlasování řídí volební komise při vydávání úředních obálek.

Pro teto způsob žádosti není žádný předepsaný formulář. Měla by podle ministerstva obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně žádaný způsob doručení voličského průkazu.

Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od poplatku podle zákona o správních poplatcích. Ten stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.

O voličský průkaz lze požádat i v elektronické podobě a žádost poslat prostřednictvím datové schránky.

Žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tedy do 28. září 2018.

Nebo může volič o průkaz žádat i osobně. V tomto případě není nutná písemná žádost, protože žadatel musí prokázat svou totožnost. Takto lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tedy do 3. října 2018 do 16 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz vydá osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele, nebo ho voliči zašle.

Žádat lze i mezi jednotlivými koly voleb

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Ta ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti okrsku, kde má trvalý pobyt, komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydat i zastupitelský nebo konzulární úřad a to za stejných podmínek jako obecní úřad voliči, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. V tomto případě pak může tento volič hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, kde se doplňkové volby do Senátu konají.

Ministerstvo ale upozorňuje, že pokud je někdo zapsán do seznamu voličů u zastupitelského nebo konzulárního úřadu v zahraničí, je automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů u obecního úřadu, kde má v Česku trvalé bydliště. Pokud by tedy někdo chtěl hlasovat na území České republiky, musí požádat velvyslanectví nebo konzulát o vyškrtnutí z jeho seznamu voličů. Ten voliči vydá o vyškrtnutí potvrzení a to je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož obvodu má volič trvalé bydliště, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má trvalý pobyt.

V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze pro konkrétní kolo voleb do Senátu, úřad mu vydá průkaz pro obě kola, tedy jeden pro první kolo a druhý průkaz pro druhé kolo.

Mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné podle ministerstva vnitra o voličský průkaz požádat pouze osobně. Úřady mohou vydávat voličské průkazy nejpozději do dnou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tedy do 10. října 2018 do 16 hodin.