Lidé nejčastěji vyhledávají Fischera. Zaujal svými výroky, soudí politolog

Lidé zadávají do vyhledavače jména prezidentských kandidátů stále častěji. Na tom by ostatně v posledním týdnu před začátkem prvního kola voleb nebylo nic divného. Překvapující však je, že žebříčku četnosti zadávaných jmen podle Googlu vévodí dosud nepříliš favorizovaný Pavel Fischer.

Ještě na podzim přitom lidé v prohlížeči nejvíc pátrali po Miloši Zemanovi, zejména poté, co o něm brněnský radní Svatopluk Bartík napsal, že má rakovinu. Zeman tvrzení dementoval, pár dní před volbami pak lékařské konzilium popřelo onkologický nález při tiskové konferenci ohledně prezidentovy kondice (viz Neuropatie a cukrovka. Rakovinu Zeman nemá).

Po Novém roce se však ukazatel změnil – uživatelé začali ve velkém „googlit“ Fischera. Zájem o něj ve vyhledavači převýšil zájem o současného prezidenta i ostatní kandidáty.

Srovnání počtu dotazů na pět nejvyhledávanějších prezidentských kandidátů od začátku roku ve vyhledavači Google znázorňuje četnost zadání jména v procentech oproti nejlepšímu výsledku. V nástroji si můžete prohlédnout i jiné kombinace nebo časový úsek.

„Fischer se předvedl v debatách a vzbudil zájem“

„Pavel Fischer nebyl příliš známý, ale myslím, že si několika svými výroky, které byly třeba i trochu kontroverzní, ale i výkony v různých debatách řekl o větší publicitu,“ řekl iDNES.cz politolog Ladislav Mrklas.

„Další důvod může být ten, že se boj vyostřil – a když se dva perou, třetí se směje. Jeho výsledek by nakonec nemusel být úplně špatný,“ uvedl Mrklas, podle kterého půjde o to, nakolik lidé budou hlasovat takticky a nakolik podle toho, komu přejí vítězství.

„Ovlivnit výsledek může významně to, jestli budou lidé o volbě přemýšlet z hlediska toho, aby jejich hlas nepropadl nebo nezpůsobil stav, který by byl nenapravitelný, nebo jestli zvolí toho, koho chtějí, i když ví, že nemá příliš velkou šanci do druhého kola postoupit. Myslím si ale, že takto o volbě přemýšlí pouze zlomek lidí,“ dodal politolog.

Některé kandidáty předběhl i Tonda Blaník

Podobné závěry potvrzuje i český vyhledavač Seznam. Tam za poslední dva měsíce lidé zadali víc než čtvrt milionu dotazů přímo souvisejících s prezidentskými kandidáty. Nejvíce lidé pátrali po informacích o Jiřím Drahošovi, Miloši Zemanovi a Pavlu Fischerovi. Zajímali je především profesní životopisy.

Perličkou je, že vyhledavač porovnával s devítkou skutečných uchazečů i zájem o fiktivního kandidáta Tondu Blaníka. „V celkové desítce zdaleka neskončil na posledním místě. Lidé o něj podle vyhledávání měli větší zájem než o několik skutečných kandidátů,“ doplnil Michal Sedláček ze Seznamu.

Rodilý mluvčí zkoušel v superdebatě iDNES.cz kandidáty z angličtiny: