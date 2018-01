Poslední šance poslat žádost o voličský průkaz. Na úřadě musí být do pátku

„Česká pošta dodává téměř 94 procent listovních zásilek do druhého dne,“ říká mluvčí státní společnosti Matyáš Vitík. Teoreticky by tak mohlo stačit poslat žádost o voličský průkaz ještě ve čtvrtek 4. ledna, ale soudě podle zkušeností z nedávných parlamentních voleb to nemusí být zcela jisté.

Ideální je zaslat zásilku ještě v úterý, nejpozději však ve středu. Úředníci totiž žádost musí obdržet nejpozději během jejich páteční pracovní doby, jinak na ní nebudou brát zřetel. A voliči pak nezbude nic jiného, než dojet svůj hlas hodit do urny v místě, kde má trvalé bydliště, nebo si tam alespoň přijet před začátkem volby vyřídit volební průkaz.

Osobně lze totiž o průkaz na úřadě žádat ještě příští týden. Pouze však v úředních hodinách a nejpozději do 16:00 10. ledna.

Žádost lze také zaslat prostřednictvím osobní datové schránky. V takovém případě platí, stejně jako při zaslání Českou poštou, že musí na úřad dorazit do 5. ledna.

První voličské průkazy už dorazily do schránek

Voliči mohou všemi uvedenými způsoby žádat o voličské průkazy pro první i pro případné druhé kolo prezidentské volby.

Při zaslání poštou musí být žádost notářsky ověřena, což je možné provést přímo na pobočce České pošty. Samotnou žádost si může sepsat každý sám, ale například na stránce volby.hlidacstatu.cz/#volba-s-prukazem ji po vyplnění údajů připraví automat se všemi náležitostmi.

Voličské průkazy mohly úřady začít rozesílat nejdříve 15 dní před prvním dnem prezidentských voleb, tedy 28. prosince. První z nich již tak dnes doručovatelé roznesli do poštovních schránek adresátů.

Voličské průkazy umožní volit v libovolné volební místnosti v České republice anebo na českých ambasádách ve světě.