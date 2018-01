Zeman dominoval, Drahoš byl nervózní, moderátor mdlý, všimli si experti

Debatu sledovalo 2,2 milionu diváků Debatu prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana sledovala v úterý večer na Primě téměř polovina lidí, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Průměrná sledovanost 2,2 milionu diváků starších 15 let byla nejlepším výsledkem večera i celého dne. Na základě dat Asociace televizních organizací to uvedl server Mediaguru.cz. Předchozí dvě debaty, ve kterých Zeman vystoupil sám, vidělo méně lidí. V neděli v televizi Nova si ji pustilo 1,5 milionu diváků, v pondělí v televizi Barrandov v průměru 659 tisíc lidí starších 15 let. Úterní duel na Primě si zapnulo 48 procent lidí u televizí. Jeho sledovanost tak výrazně předčila další pořady v pořadí. Epizody seriálů Ordinace v růžové zahradě 2 na Nově i Ohnivý kuře na Primě si vybral zhruba každý pátý divák.

Zdroj: ČTK