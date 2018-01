Půjdu jen do dvou debat, kvůli kampani nemám na více čas, řekl Drahoš

Jiří Ovčáček v reakci pro iDNES.cz zopakoval, že stávající hlava státu přijala nabídky k debatám na ČT, Primě, Nově a TV Barrandov. A ani z jedné z debat se omlouvat nechystá.

„Jak se k věci postaví Jiří Drahoš, je plně na jeho odpovědnosti. Pan prezident je plně připraven na názorové debaty,“ dodal Ovčáček.

„Na úterní vyjádření pana Ovčáčka nebudeme v tuto chvíli reagovat,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Jiřího Drahoše Kateřina Procházková. Podle ní stále platí pondělní stanovisko, které Drahoš uveřejnil na svém Twitteru a následně ho potvrdil i v úterý na Rádiu Impuls.

„Miloš Zeman mění názory jako ponožky, to je pravda. Já jsem jasně řekl, že přistupuji na dvě debaty, a za sebe jsem navrhl Českou televizi jako jedno médium a v případě té druhé debaty, ať si Miloš Zeman vybere. Na čtyři debaty v žádném případě přistupovat nebudu,“ prohlásil v úterý Drahoš.

Zdůvodnil to tím, že má naplánovanou rozsáhlou kampaň a nebude mít na dvě další televizní debaty čas.

Nova a Prima už oznámily termíny konání debat

Například TV Nova už avizovala, že odvysílá předvolební prezidentskou debatu v neděli 21. ledna od 20:00. „Pozváni byli oba kandidáti na post prezidenta ČR Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Prezident Miloš Zeman pozvání do debaty přijal, na odpověď Jiřího Drahoše čekáme,“ uvedla mluvčí televize Jana Ondrejechová.

Televize Prima v úterý odpoledne oznámila, že duel obou prezidentských kandidátů je připravena vysílat v úterý 23. ledna od 20:15 v přímém přenosu z Hudebního divadla Karlín.

„Televize Prima pohotově zareagovala a plánuje ve volebním týdnu nabídnout divákům přímý televizní souboj těchto dvou osobností. Mimořádný duel se zkouškou znalostí, ve kterém proti sobě usednou dva prezidentští kandidáti bojující o post hlavy státu ve druhém kolem přímé volby, který by diváci mohli sledovat přímo v Hudebním divadle Karlín a samozřejmě u televizních obrazovek,“ řekl Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.

Televize také oznámila, že Kancelář prezidenta republiky účast Miloše Zemana oficiálně potvrdila. „V pondělí 15. ledna v 16.32 jsme odeslali poslední email s žádostí o definitivní potvrzení účasti Jiřího Drahoše jeho volebnímu týmu, do této chvíle jsme neobdrželi odpověď,“ uvedla televize v tiskovém sdělení.

Zeman změnil názor na debaty po prvním kole

Zeman účast v debatách dlouho odmítal, za což ho jeho soupeři kritizovali. Na tiskové konferenci těsně před koncem prvního kola však uvedl, že je připraven jít i do více debat než jedné, tři by už ale podle něj diváky nudily.

„Jsem stále mladý, plný sil, plný energie a diskuse mne těší. Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím,“ uvedl.

Reagoval tak na Drahošova slova, který po svém postupu do druhé kola vyzval prezidenta k účasti v debatách. „Rád bych se s panem Zemanem setkal tváří v tvář, on sice řekl, že do žádných debat chodit nebude, ale všichni víme, že také řekl, že jen blbec nemění své názory,“ řekl Drahoš.