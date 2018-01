Slavím poslední politické vítězství, řekl Zeman. Chce být méně arogantní

Zemana po cestě k pódiu vítali jeho příznivci skandováním: „Ať žije Zeman!“ Doprovázeli ho jeho manželka Ivana a dcera Kateřina.



Prezident na začátku projevu poděkoval své ženě za podporu a věnoval jí kytičku. Poslal „pusinku“ také dceři. Po celou dobu projevu byl Zeman výborně naladěn a vtipkoval. Shrnul, jak se svými příznivci sledoval výsledky voleb. Poděkoval voličům v Praze i dalších krajích.

Konstatoval, že zatímco před pěti lety mu dalo důvěru 2700 000 voličů, nyní pro něj hlasovalo 2 800 000. Poděkoval i voličům svého protikandidáta Jiřího Drahoše za to, že využili svého volebního práva.

„V závěru bych vám chtěl říct jako svým přátelům jedno poselství: Toto milí moji je moje poslední vítězství a za ním už nebude žádná politická porážka,“ zmínil Zeman. Uvedl, že nebude prosazovat změnu ústavy, aby usiloval o prezidentský hattrick. Následně začal rekapitulovat svoji politickou kariéru. Neopomněl se otřít o vedení ČSSD, které přirovnal k pilotovi bez zkušeností.

V nadcházejícím volebním období chce Zeman být méně sebevědomý a arogantní a více pokorný. Jedním dechem ale dodal, že ty, co neměl rád, stejně mít rád nebude.

Vítěz voleb také hodlá bojovat za aktivní občanství. Dospěl prý k závěru, že někteří novináři a politici mají podstatně nižší inteligenci, než je inteligence „normálních občanů“.

„Právě proto bych si přál, aby se tito normální občané mohli rozhodovat nejen v referendu, ale také například v přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů a samozřejmě i v přímé volbě prezidenta,“ zmínil Zeman změny, které chce nastolit v nadcházejících pěti letech.

Podle Zemana jeho zvolení znamená, že nebude „vydírat“ předsedu hnutí ANO Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády. Před volbami řekl, že v případě svého zvolení bude po Babišovi požadovat podpisy 101 poslanců, kteří kabinet podpoří, v případě prohry Babišovu vládu jmenuje bez splnění této podmínky.



Na konci prezidentova proslovu na pódiu vystoupil zpěvák Daniel Hůlka a společně se všemi lidmi v sále zazpíval českou hymnu.

VIDEO: Daniel Hůlka zpívá hymnu ve štábu Miloše Zemana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Polibek od Zemana

Kromě nejbližších spolupracovníků nechyběl na pódium ani předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura nebo úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec.

Na dotaz z médií, proč si vybral s sebou právě tyto osobnosti, Zeman opáčil, že oni přišli a protože politici nemají mnoho přátel, pozval na pódium právě je. „Kdyby přišel Andrej Babiš, pozval bych ho taky,“ konstatoval Zeman.

Inaugurace bude 8. března Před novináři se krátce mihnul také hradní kancléř Vratislav Mynář se svojí manželkou Alex. Inaugurace znovuzvoleného prezidenta podle něj proběhne 8. března. „Z protokolárního hlediska uděláme všechno proto, aby to bylo důstojné,” uvedl Mynář.

Na otázku, zda zůstane v Zemanově týmu odpověděl, že to záleží na prezidentovi. Ten už se nechal slyšet, že si s Mynářem o jeho dalším působení na Hradě promluví.

„Atmosféra byla skvělá, měli jsme za úkol mluvit potichu, abychom nezakřikli výsledek, takže jsme spíš šeptali. Pan prezident byl velice klidný, velice pozitivně naladěný. Bylo nás tam asi jen patnáct, nejužší okruh podporovatelů. Řekli jsme si, že oslavovat začneme, až bude sečteno 99 procent hlasů, a Zeman nám řekl, že nám pak dá pusu a že nás obejme, tak jsem mu řekl, že se těším,“ uvedl Okamura.

Zeman nakonec Okamurovi polibek skutečně dal a nabídl mu také tykání. „Řekl mi já jsem Miloš, já řekl, já jsem Tomio, bylo to příjemné,“ sdělil Okamura.

Novinářům sdělil, proč SPD nepodpořila ve volbách Jiřího Drahoše. „Pan Drahoš má jiné názory než SPD, byl proimigrační, proislámský, neměl vlastenecké cítění, a proto si myslím, že prohrál,“ řekl Okamura.

Polibek prý dostal také bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). „Kvůli Zemanovi jsem před lety vstoupil do sociální demokracie a řekl bych, že jsme přátelé,“ vysvětlil Chovanec, proč přijel Zemana podpořit. „Přišel jsem za člověkem, o kterém si myslí, že může mít chyby, ale pro mě je to předvídatelný politik, který povede zemi srozumitelným způsobem,“ dodal.

Podle něj nic nelze politicky vyvozovat z toho, že byl v salonku společně s Okamurou. „Spolupráce našich dvou stran je nemožná, seděli jsme tu společně jen proto, že jsme byli pozváni a ocitli jsme se na společném pódiu, nic víc v tom nehledejte,“ uvedl. Chovanec pozval prezidenta na únorový sjezd ČSSD v Hradci Králové. Neumí si prý představit, že by Zeman nepřijel.

Grégr: Zeman otvírá dveře podnikatelům

Zemana přišel podořit i bývalý místopředseda jeho vlády Miroslav Grégr. „Do týmu Miloše Zemana jsem patřil a patřím skoro 28 let. Takže na rozdíl od jiných si myslím, že ho znám velice detailně. Prožili jsme spolu doby dobré i zlé a jsem rád, že se zase octnul na postu nejvyšším a věřím, že to bude ku prospěchu celé republiky,“ konstatoval Grégr.



Přiznal, že sledování výsledků voleb vzhledem k věku už tolik neprožíval, takže sice pociťoval jisté „napětí, ale nebylo to velké rozechvění“. Podotkl, že věřil, že současná hlava státu svůj post obhájí, ale odhadoval, že to vítězství bude těsnější. I přesto bylo podle něj Zemanovo vítězství přesvědčivé. „Byl to vyrovnaný souboj dvou vyrovnaných soupeřů,“ shrnul Grégr.

„Miloš Zeman je pragmatik, chodil mezi lidi a chodil i do fabrik. Věřím, že jeho činnost prospívá České republice a otvírá dveře podnikatelské sféře do významných obchodních teritorií, takže věřím, že Miloš Zeman ani nepotřebuje být nějakým způsobem nasměrovávan. Je důležité, aby vždycky dostával pravdivé a dobré informace a na základě toho je schopen rozhodnout dobře,“ zhodnotil Zemanovy schopnosti jeho bývalý ministr.