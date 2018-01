Zeman by preferoval menšinovou vládu ANO podporovanou ČSSD a komunisty

20:19 , aktualizováno 21:02

Prezident Miloš Zeman by při druhém pokusu o vládu preferoval znovu vznik menšinové vlády ANO, kterou by podporovali sociální demokraté a komunisté nebo SPD Tomia Okamury. „Pokud bych to vyhrál, tak že už budu méně namyšlený, méně nafoukaný, méně sebevědomý," řekl také Zeman v debatě na Nově.