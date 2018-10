Měli byste volit, vyzval Zeman. Prozradil také, co chce mít jednou na hrobě

„Měli byste volit proto, aby se na příslušná místa dostali vámi navrhovaní kandidáti, neboť ti, které by volili jiní, by mohli být ještě horší než ti, které preferujete vy,“ řekl Zeman při návštěvě výstavy Doteky státnosti, která se koná ke stému výročí od vzniku Československa.

Při výběru, koho půjde volit, si prý vybíral dlouho. „Jak víte, já preferuji panašování, které je možné v komunálních volbách a já bych velmi uvítal, kdyby bylo možné i ve volbách krajských a parlamentních,“ uvedl prezident a dodal, že při volbách v Praze, kde je volební lístek obrovská plachta, je křížkování časově poměrně náročné.

Zeman půjde odpoledne i se svou ženou Ivanou volit v základní škole v pražských Stodůlkách. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že komunální volby nebudou mít na existenci jeho menšinové koaliční vlády ANO s ČSSD vliv. Podobný názor vyjádřil ve stejný den v televizi Barrandov i Zeman.

Zeman také na výstavě vložil svůj prezidentský slib z letošního roku mezi další originály, tedy i ke slibům Václava Havla a Václava Klause. Zavzpomínal na to, jak při tom zapomněl položit ruku na Ústavu České republiky.

Když Zeman letos v březnu ve Vladislavském sále na Pražském hradě složil ústavou předepsaný slib, zaútočil v projevu na veřejnoprávní Českou televizi i některé další novináře. Na protest pak přímo při Zemanově projevu odešla poslankyně ODS Miroslava Němcová a za ní šli politici TOP 09 i KDU-ČSL.

Výstava Doteky státnosti, na níž Zeman v pátek přišel, se koná v Jízdárně Pražského hradu a připravil ji Vojenský historický ústav. Představuje předměty spojené s klíčovými okamžiky vývoje Československa. Jednotlivé části výstavy se věnují státním symbolům a jejich proměnám v běhu času. Všímají si české vlajky, prezidentské standarty, státní hymny nebo vývoje státního znaku. Expozice zahrnuje i předměty, které jsou vystaveny vůbec poprvé. Vstup na výstavu je v současné době zdarma a je otevřena do konce října.

Zeman chce mít na hrobě, že dokázal rozzuřit blbce

Zeman také odpovídal na otázku, co by chtěl, aby po něm zůstalo jako poselství a co by si přál, aby o něm bylo jednou napsáno v učebnicích. Zeman řekl, že by nechtěl kopírovat T. G. Masaryka, jehož nejčastěji citovanou zásadou je „nebát se nekrást“.

„A protože nechci býti plagiátor, plagiátorů - včetně vlády - jsme už měli dost, tak ho nechci kopírovat a řekl bych pouze dvě věci. První věc, že jsem se řídil a doufám ještě čtyři a půl roku budu řídit třemi základními principy, to jest hájit národní zájmy České republiky, za druhé podporovat ekonomickou diplomacii a za třetí setkávat se co nejčastěji s občany a neizolovat se v nejrůznějších prezidentských prostředích,“ odpověděl prezident.

„Už kdysi před dvěma, třemi lety jsem vytvořil epitaf na svůj náhrobek a ten epitaf zní: Zde leží člověk, který dokázal rozzuřit k nepříčetnosti každého blbce,“ dodal Zeman.