Zeman tvrdí, že nevedl kampaň. Experti její hodnotu spočítali na 34 milionů

Billboardy, inzerci či služby v hodnotě celkem 17 milionů korun přiznal Zeman v podobě takzvaných nepeněžitých darů. Složili se na ně z velké části Zemanovi spolupracovníci zastřešení spolkem Přátelé Miloše Zemana. V jeho čele stojí poradce Martin Nejedlý a kancléř Vratislav Mynář. Miliony poslala i spřízněná Strana práv občanů. Experti Zemana kritizují za to, že tak obešel zákon, protože není jasné, kde tyto subjekty finance vzaly.

Experti z Rekonstrukce státu se nyní zaměřili i na hodnotu dalších částí kampaně, kterou Zeman v prvním kole volby nepřiznal. MF DNES má výsledky analýzy k dispozici. Plyne z ní, že Zeman oslovil voliče kampaní, která má téměř o třetinu větší hodnotu než kampaň jeho soupeře Jiřího Drahoše.

„Sledujeme, jakou mají sporné části kampaně reálnou hodnotu na trhu. Podle nás je důležité zjistit, jak velkou konkurenční výhodu měl Miloš Zeman před prvním kolem voleb oproti ostatním kandidátům,“ uvedl analytik Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.

Experti do nákladů na kampaň zahrnuli například cesty do krajů, nebo vystoupení v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov, které Zeman absolvoval od chvíle vyhlášení prezidentských voleb.

Setkání s občany v krajích za státní statisíce

Od vyhlášení prezidentských voleb vloni na konci srpna Zeman navštívil celkem pět krajů. Ekonomové tak spočítali, jakou část prezidentského času Zeman na cestách využil k agitaci mezi občany.

„Tato setkání považujeme za součást volební kampaně. Nepočítáme však nikdy celkové náklady na cestu, ale jen podíl z celé návštěvy, jenž odpovídá času, který Zeman strávil na setkání s občany,“ vysvětlil ekonom Skuhrovec.



Podle itineráře odborníkům vyšlo, že se prezident na svých cestách volební kampani věnoval 40 až 60 procent svého času. Vyčerpal tak zhruba 800 tisíc korun z veřejných peněz.



Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran už dříve konstatoval, že veřejná setkání prezidenta s občany v době kampaně jsou její součástí, byť se konají v rámci oficiální návštěvy kraje.

Ale Zeman náklady nevykázal. Sám už dříve konstatoval, že kraje objíždí po celou dobu výkonu svého mandátu, a proto se ani nyní podle něj o kampaň nejedná.

Milionová hodnota času v televizi

Největším dárcem se ovšem podle analytiků stal majitel televize Barrandov Jaromír Soukup. Tým EconLabu nacenil hodnotu vysílacího času v televizi, ve které kandidát Miloš Zeman pravidelně vystupoval v pořadu Týden s prezidentem během volební kampaně.

Kolik kandidáti dostali K pondělní půlnoci museli oba kandidáti podle zákona přiznat výši všech peněžních i nepeněžních darů před 2. kolem prezidentské volby. Miloš Zeman od podporovatelů přiznal dary v hodnotě celkem asi 26,5 milionu korun. Jeho protikandidát Jiří Drahoš získal téměř 50 milionů korun, což je limit, který stanovuje zákon.

Na celkové vyúčtování výdajů mají kandidáti čas do jara.



„Je pravděpodobné, že televize odvysílala pořady bez přímého protiplnění. Nicméně cílem studie je odhad cen obvyklých, tedy cen, za kterých by se stejného mediálního prostoru dostalo třeba libovolnému dalšímu prezidentskému kandidátovi,“ vysvětlil ekonom Jiří Skuhrovec.

Celkem podle výpočtů jeho týmu vychází hodnota vystupování v tomto pořadu na 16 milionů korun. Výpočet se opírá o cenu reklamního času. „Tento pořad tvořil podstatnou část mediální prezentace kandidáta Miloše Zemana, a dal mu proto také podstatnou konkurenční výhodu,“ doplnil Skuhrovec.

Pozvánky na Hrad za 1,4 milionu z veřejných peněz

Na začátku ledna 2018 rozeslala Správa Pražského hradu občanům 2,3 milionu kusů pozvánek k návštěvě Pražského hradu v době oslav 100 let republiky a 25. výročí vzniku samostatné České republiky. Podepsán byl na nich osobně Zeman a do schránek lidem dorazily společně s hlasovacími lístky. Podle informací získaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím za to stát zaplatil 1,4 milionu korun.

Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran ale dospěl k názoru, že se o kampaň nejedná.



„V souladu se stanoviskem dohledového úřadu EconLab tento výdaj do sumy kampaně nezahrnul, upozorňuje pouze na etický problém zviditelnění prezidentského kandidáta za státní prostředky,“ popsala mluvčí Rekonstrukce státu Tereza Krištofová.