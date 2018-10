Vypadá to na velký úspěch, ale v Praze to tak nebude, přiznal Babiš

„Ano, Praha nevypadá dobře a je to výsledek působení našich lidí v Praze. Historicky ta naše organizace měla problémy, máme tam už pátého předsedu a ano, tady je zásadní vliv a uvidíme, jak to celkově dopadne, ale je jasné, že celkový výsledek asi nebude takový jako v minulosti,“ řekl šéf ANO. „Určitě to spolupráci v rámci koalice neovlivní,“ prohlásil Babiš.

„Když porovnáme krajská města, měli jsme v roce 2014 devět vítězství, zatím to vypadá, že bychom mohli mít jedenáct a co se týká okresů, tak v roce 2014 jsme měli třináct a zatím to vypadá na sedmnáct,“ vypočítával.

Kalí ho ale to, že úspěch v Praze považoval za klíčový. „Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost,“ uvedl v pátek poté, co odvolil.

„Referendum o vládě to určitě nebude. Koalice z hlediska vztahového funguje podstatně líp než v minulosti, neočekávám žádný vliv na vládu,“ prohlásil premiér. Ani nyní nevidí důvod, proč by sociální demokracie mohla přestat podporovat jeho vládu a nevidí ani důvod, proč by se měl zabývat možností předčasných voleb.

ČSSD by měla poděkovat Hamáčkovi, zachránil ji, tvrdí Babiš

„Tam je patnáct poslanců, kteří podepsali koaliční smlouvu s námi a já myslím, že ČSSD má poděkovat panu Hamáčkovi. On zachránil sociální demokracii tím, že šel s námi do vlády,“ prohlásil Babiš.

Vůbec nechce připustit ani možnost, že by podporovat jeho menšinovou vládu nemuseli už chtít komunisté, kteří ji vyslovili důvěru. Babiš zdůrazňuje to, že komunisté nejsou vládní strana.

Až po sedmi hodinách od uzavření volebních místností premiér předstoupil před novináře, aby řekl, co si myslí o výsledku voleb. „Všechno je to o lidech,“ řekl Babiš.

Kdyby STAN vedl Martin Půta, bylo by podle něj jeho hnutí s ANO ve vládě, stejně tak KDU-ČSL, kdyby ji vedl vsetínský hejtman Jiří Čunek. Ocenil i místopředsedu Senátu za ODS a teplického primátora Jaroslava Kuberu.

Babiš počítá s tím, že volební lídr Petr Stuchlík bude reprezentantem ANO v Praze, i když volby nedopadnou pro ANO v Praze tak, jak si představoval „Občané vnímají to, že hnutí ANO posouvá naši vlast dopředu na špičku Evropy,“ řekl také premiér. Zdůraznil, že jeho hnutí vedlo velice pozitivní kampaň na rozdíl od některých soupeřů.

Premiér se ohradil proti tomu, je hnutí ANO levicová strana. „Já bych chtěl říci, že to není pravda. Neznám větší pravicově orientované dámy než jsou Schillerová a Maxová. My jsme realizovali pravicové věci, my jsme přece měli přebytkový rozpočet a paní Schillerová vyslyšela moji žádost a bude se snažit o vyrovnaný rozpočet. My jsme přece snižovali daně na rozdíl od ODS,“ řekl Babiš. „My jsme tady pro všechny, nejsme levicová strana,“ uvedl premiér.