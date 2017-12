Dva týdny do volby prezidenta. Osmička se pere o druhé kolo proti Zemanovi

„Důležitý je trend a ten se mění v jeho prospěch. Moc si z toho neláme hlavu, jde za vítězstvím,“ řekl iDNES.cz Edvard Kožušník, bývalý europoslanec, který má na starost organizaci kampaně Mirka Topolánka. Do souboje o Hrad vstoupil až na poslední chvíli a průzkumy mu zatím moc nepřejí. Zeman je daleko vpředu před bývalým šéfem Akademie věd Jiřím Drahošem, s dalším znatelným odstupem zaostává textař Michal Horáček a daleko za nimi je podle průzkumu CVVM zbývající šestice kandidátů.

Expremiér Mirek Topolánek

Expremiér Topolánek, který tento týden představil svůj nový spot s malým chlapcem nazvaný Kluk našel svého prezidenta, v němž oba mluví ve znakové řeči, chce do voleb ještě navštívit některé kraje České republiky. O víkendu na konci roku bude třeba v Libereckém kraji.

„Tím, že nastoupil do kampaně později a na poslední chvíli, rozhodně limit nestihne utratit. Odhadujeme, že se bude jednat o částku mezi 10 a 12 miliony,“ řekl iDNES.cz Kožušník.



Horáček pošle lidem do schránek vlastní noviny

Textař a bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček má podle svého mediálního zástupce Jiřího Táborského pro voliče nachystané vlastní noviny. Do schránek je dostanou začátkem nového roku.

„Velkou práci dělají dobrovolníci, kteří nám pomáhali s petiční kampaní. Jde o stovky lidí, kteří aktivně distribuují letáky, bannery, vysvětlují program pana Horáčka a další věci. Děje se tak po všech regionech ČR. Takže se dá říct, že dost spoléháme na kontaktní kampaň, v jejímž rámci jsme mimo jiné do minulého týdne dělali adventní setkání po celé republice,“ uvedl Táborský.

Michal Horáček

Horáček na sebe upozornil tím, když se obrátil otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše, aby ANO nedopustilo zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Ondráček se před listopadem 1989 podílel na potlačování protirežimních demonstrací v Praze. Ve čtvrtek Horáček přišel také s tím, že by měly být zrušeny kraje, což navrhuje i Babiš. Zatím Horáček utratil 24,5 milionu korun.

Drahoš bude mít do 220 billboardů a animované spoty

Jiří Drahoš, který má zatím podle průzkumů největší šanci na postup do druhého kola proti Zemanovi, nechá v lednu po Česku vylepit nové billboardy. Podle mluvčí Kateřiny Procházkové jich bude do 220. Kromě toho se také ve všech krajích objeví na čtyři tisíce jeho plakátů. Do všech schránek pošle dopis voličům a počítá také s animovanými spoty, které budou na internetu a uvidí je také cestující v autobusech. Animovaných spotů bude pět. I Drahoš už v kampani utratil více než 20 milionů korun, a tak jako ostatní se musí vejít v prvním kole do 40 milionů.

Zapálit svíčku u památníku v podobě velkého srdce od sochaře Kurta Gebauera na náměstí Václava Havla v Praze k uctění památky bývalého prezidenta přišel i kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. (18. 12. 2017)

Prudce se Drahoš ohradil proti tomu, že se Zeman vyhýbá televizním debatám se soupeři a že místo sebe do televize Barrandov poslal do diskuse mluvčího Ovčáčka. Účast v takové debatě odmítl i Topolánek. Jen Horáček zatím kývl.

Prezident Zeman se pouze 2. ledna na tradičním novoročním obědě prezidenta s premiérem setká s Andrejem Babišem a 10. ledna vystoupí v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Do voleb se už neuskuteční žádná prezidentova cesta do regionů nebo nějaká zahraniční cesta.



Kulhánek ještě navštíví továrny, Hannig s lidmi pije punč

A co ostatní kandidáti? „Ještě nějaké fabriky navštívím a to bude asi všechno,“ řekl iDNES.cz Vratislav Kulhánek, bývalý šéf automobilky v Mladé Boleslavi, kterého nyní podporuje strana ODA. „Asi Jihostroj Velešín, možná Bosch v Českých Budějovicích, ještě mám něco vyhlédnuté ve Středočeském kraji, menší fabričky,“ uvedl.

Vratislav Kulhánek

Dohromady v kampani podle svých slov utratí 7 až 7,5 milionu korun. „Víc to nebude,“ řekl iDNES.cz. Teď má 71 billboardů, možná se jich ještě dvacet dalších objeví v roce 2018.

„Chodím prostě mezi lidmi a povídám si s nimi na ulici, při pití medoviny a vánočního punče u pultíků na náměstích, i když jsem vášnivý čtenář všech novin v předních kavárnách, tak, jak se to dělo za první republiky, tak chodím i do hospod na pivo podle hesla nejsem kandidátem pražské kavárny, ale české hospody,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Hannig.

„Za kampaň jsem utratil zatím 1200 korun za rozhlasové spoty a zaplatím ještě cca 50 tisíc za televizní spoty. Jiné výdaje nebudu mít, protože si myslím, že tentokrát nám, prezidentským kandidátům, média dávají dostatek prostoru. Není tedy nutné zaplevelovat prostor reklamami, které stejně nepostihnou tu pravou podstatu kandidáta a předkládají voliči kašírované pojetí názorů. Navíc nemám žádný tým, všechno si organizuji sám, pouze za nezištné pomoci kamaráda Josefa Votruby, bývalého televizního osvětlovače,“ uvedl Hannig.



Fischer bude mít novoročním přípitek u Hradu

„Kromě řady debat čekají Pavla Fischera výjezdy do regionů, 10. ledna je v plánu velké setkání s dobrovolníky a příznivci,“ uvedl Bob Fliedr, mluvčí Pavla Fischera. „Jeden milion mých novoročenek byl rozebrán z našich skladů během pouhých tří dnů. Mezi svátky je bezplatně roznesl bezmála tisíc dobrovolníků po celé republice,“ uvedl Fischer.

Pavel Fischer

Na Nový rok bude mít novoroční přípitek na Hradčanském náměstí. I Fischer vydá volební noviny. „Náklad bude několik set tisíc kusů, které v ulicích opět roznesou mí dobrovolníci bez nároku na honorář,“ sdělil iDNES. „10. ledna pořádám velkou akci FISCH YOU WERE HERE na podporu mé kandidatury v pražském Rock Café. Vystoupí řada známých českých interpretů i osobností veřejného života. Vstup je zdarma,“ řekl Fischer. Jeho kandidaturu podporují třeba herec Jan Fischer, zpěvák David Koller, operní pěvkyně Dagmar Pecková či expředseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který o Hrad bojoval s Milošem Zemanem před pěti lety.

„Bude to určitě kombinace debat a setkávání se s lidmi. Finanční limit určitě vyčerpaný nebude, billboardy v kampani používat nebudeme,“ uvedla Jana Malíková zastupující kandidáta Jiřího Hynka podporovaného stranou Realisté.

Marek Hilšer

„Posledních 14 dní kampaně bude zaměřeno především na kontaktní kampaň, ve které budou převažovat debaty s občany v několika městech. Tyto diskuse a také rozhovory s poradci, ve kterých chce pan Hilšer otevírat další témata, která považuje za důležitá, budou vysílány živě na sociálních sítích. Před několika dny jsme veřejnoprávním médiím odevzdali předvolební spoty, které budou v tuto dobu odvysílány. Naše inzerce bude směřovat výhradně na sociální sítě facebook a youtube. Billboardovou kampaň neplánujeme, věříme, že uspět ve volbách lze i bez velkých finančních prostředků a rozsáhlé kampaně. Dosud jsme za kampaň utratili přibližně 300 tisíc korun, zhruba 400 tisíc máme v současnosti k dispozici na poslední dva týdny před volbami,“ sdělila iDNES.cz Pavla Čechová, mluvčí Marka Hilšera.

