Válka v ČSSD. Chovanec vyzval k odchodu z vlády, Hamáček posílá pryč kritiky

„Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády. Měli bychom jasně formulovat naši cestu, jak z kabinetu odejít a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení. Tolerance by byla možná za dodržení jasně stanovených podmínek. Hlavním lékem na naši neschopnost a nesrozumitelnost je ale tvrdé lůžko opozice, nikoliv teplo vládních limuzín,“ napsal Chovanec v dopisu podle něj původně určeném členům plzeňské ČSSD, který však nakonec v pondělí zveřejnil i na Facebooku.

Hamáček, který Chovance porazil na jarním sjezdu ČSSD se proti tomu ohradil. Kde jinde než na Facebooku. Chovanec podle něj nenabízí žádný recept.

„Myslí vážně, že z vlády odejdeme jen proto, abychom ji vzápětí ve sněmovně tolerovali? Budu tyto věci řešit na nejbližších jednáních našich vnitrostranických orgánů. Zopakuji nyní jen, že pokud někdo chce ČSSD pomoci a myslí to opravdu vážně, budu s ním rád spolupracovat. Ať to ale dělá uvnitř strany, na našich jednáních a schůzích. Pokud ale těmto lidem nejde o dobro strany a považují za správné toto věčné mediální špinění spolustraníků, nevidím důvod, aby v ČSSD zůstávali,“ napsal Hamáček.

Sociální demokracie bude řešit svou budoucnost po prohraných volbách, kdy zcela vypadla ze zastupitelstva v Praze a ztratila pozice i v dalších místech a v Senátu vyhrála jediný volební obvod ze 27 a ztratila v horní komoře parlamentu třináct křesel (více v článku ČSSD zažívá v Senátu další volební pád), na sobotním jednání Ústředního výkonného výboru v Hradci Králové. Má tam diskutovat i o nápadu prvního místopředsedy Jiřího Zimoly, ať příští volba předsedy není na sjezdu, ale ať ho zvolí v referendu všichni členové ČSSD.

Chovanec vyčetl ČSSD nesrozumitelnost

Chovanec ve svém dopise vyčítá straně nesrozumitelnost. „Výsledek posledních voleb ukázal, že nesrozumitelní jsme. Není to úspěch, není to odražení ode dna. Je to pokračující pád,“ napsal exministr vnitra. Vyčetl vedení ČSSD, že z pojistek, o nichž jednala při sestavování vlády s ANO Andreje Babiše, nezůstalo podle něj nic.

„Na našeho voliče působíme jako nesrozumitelná a rozhádaná parta lidí, kterým jde na konci dne jen o to, aby se za každou cenu udrželi u moci,“ napsal Chovanec. Vyzval stranu, aby se opřela o úspěšné komunální politiky, odešla z vlády a soustředila se na dvě hlavní politická témata a na nic jiného.

„Nemůžeme neustále hledat nová a novější neotřelá řešení a s nimi přicházet o další voliče. Musíme věcně uchopit dvě (maximálně tři) politická témata, která jsou dlouhodobá. Na ně se soustředit a následně veřejnosti předložit konkrétní výsledky. A nic jiného neřešit a netolerovat,“ píše Chovanec.

Hamáček připomněl, že se Chovanec vzepřel vůli strany

Hamáček na to zareagoval velmi prudce a připomněl, že se bývalý ministr vnitra vzepřel i výsledku vnitrostranického referenda a nehlasoval pro důvěru vládě.

„K odchodu z vlády a změně vedení nás v médiích vyzývá bývalý statutární místopředseda strany a úřadující předseda, který vedl stranu do neúspěšných sněmovních voleb a půl roku po nich. Člověk, který kandidoval na předsedu a skončil jako třetí. Ten, kdo opakovaně v médiích říkal, že bude respektovat rozhodnutí celé členské základny, aby pak hlasoval v rozporu s výsledkem referenda. Neváhal se tak v přímém přenosu vysmát rozhodnutí našich členů,“ napsal na své facebookové stránce předseda ČSSD Hamáček.