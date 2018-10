Drahoš: Pokud uspěji v prvním kole, pomůžu ostatním spřízněným kandidátům

Pomohla vám prezidentská kampaň?

Zviditelnění je důležité. Když jsem začínal kampaň byl jsem na osmnácti procentech obecné znalosti jména Jiří Drahoš. Na konci jsem byl někde na devadesáti. Už jsem se nemusel nikomu představovat. Lidi věděli už o koho jde, to byla výhoda moje i všech ostatních bývalých prezidentských kandidátů teď v senátních volbách. Nemusel jsem mít žádné billboardy, žádné vývěsky.

Byla dobrá volba místa, kde kandidujete?

Já jsem to neřešil jako dobrou volbu. V Praze žiji jednapadesát let, z toho třicet let právě v Praze 4. Tam jsem strávil většinu mého pražského života, dodnes tam bydlí moje dcera. Znám to tam dobře, byl to pro mě docela logický krok kandidovat na Praze 4. Nebyl to žádný kalkul. Samozřejmě, v Praze jsem dopadl v prezidentských volbách v průměru lépe než jinde, ale Praha 4 byla pro mě logickou volbou.

Jaké máte plány na příští víkend?

Pokud uspěji už v 1. kole, jsem připraven pomoci v kampani všem spřízněným kandidátů, kteří to budou potřebovat.