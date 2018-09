Za voliči jezdí Paroubek vlakem. „Stává se, že už mě lidé nepoznávají“

„Ono to všechno zlé třeba nakonec ještě pomůže,“ poznamená Paroubek poté, co mu postarší muž u ostravského domu kultury Akord popřeje hodně zdaru ve volbách a na rozloučenou prohodí: „Jenom škoda té vaší manželky, jak vás podrazila.“



Paroubek je nejvýraznějším politickým jménem, které jde do letošních senátních voleb. Bývalý předseda vlády a ČSSD, toho času nejsilnější strany v zemi, se po pěti letech mimo parlament snaží vrátit. A jak je v Ostravě vidět, jeho jméno pořád může fungovat.

Potkáváme se ráno na pražském hlavním nádraží, odkud Paroubek vyráží vlakem do Ostravy. „Občas jezdím i autem, ale to je hrůza. Vlakem je to mnohem lepší,“ pochvaluje si, že se cestou může připravovat na mítink i soudní při s manželkou. V první třídě má klid a žádnou zvláštní pozornost nebudí. O řadu dál shodou okolností cestuje jiný známý obličej, fotbalista Milan Baroš.

Paroubek, kdysi okázale vystupující milovník anglických obleků, francouzského vína a obědů v hotelu Kempinski, se notně uskromnil. Stačí mu igelitka plná letáčků, velká kožená taška a postarší dacia ostravského exposlance ČSSD Adama Rykaly.

Budou tam lidi? Určitě

Právě Rykala stál za nápadem vytáhnout Paroubka přes nesouhlas vedení strany z politického důchodu. A přiznává, že částečně jde o krizové řešení.

„Nepodařilo se nám vygenerovat takovou osobnost, která by měla reálnou šanci ve volbách uspět,“ vysvětluje Rykala, proč se rozhodl Paroubkovi pomoci se sběrem 1 500 podpisů, aby mohl kandidovat jako nezávislý.

Bývalého premiéra prý vždy respektoval, za jeho éry se také dostal do Sněmovny. Bylo mu tehdy jen 23 let. Teď Paroubka vozí po Ostravě a ladí spolu program. „Akord, tam si zajdeme nejdřív na oběd a pak budeme venku rozdávat letáky a tužky,“ plánuje. „Budou tam nějací lidé?“ zajímá se Paroubek. Rykala ho ujišťuje, že určitě, uvnitř se má konat společenské setkání místních seniorů.

Na obědě se Paroubek snaží působit asketicky. Objednává si česnečku bez krutonů a rybu, popíjí striktně obyčejnou neperlivou vodu. Ale sebevědomí má pořád na rozdávání. „Stává se, že už mě někteří nepoznávají. Přece jen jsem zhubnul,“ pochválí se, byť je na první pohled patrné, že oproti pár měsíců starým videím, ve kterých předváděl čínské cviky, už stihl zase přibrat.

A jen co se vrhá na rozdávání letáků, nikdo nemá problém ho poznat. „Vypadáte líp než v televizi,“ zalichotí mu jedna z důchodkyň. Paroubek se pousměje, jako by chtěl naznačit, že na podobné lichotky je zvyklý.

„To je vaše slečna?“ táže se jiná kolemjdoucí, když jí předává leták dcera jedné z členek Paroubkova týmu.

„Tu by maminka nepustila,“ odvětí Paroubek. Pokud by se senátní volby konaly jen v okolí zdejšího domu kultury, vypadá to, že by měl vítězství v kapse. Co chvíli ho někdo žádá o podpis a tvrdí mu, že ho bude volit. Leták s propiskou neodmítne skoro nikdo.

OKD, Bakala, exekuce

„Myslela jsem si, že už je za zenitem, ale když přijel, viděla jsem, že má energie dost,“ říká o něm sociálnědemokratická místostarostka Ostravy-Jih Věra Válková, která prý původně z nápadu svých spolustraníků, aby v Ostravě kandidoval „Pražák Paroubek“, úplnou radost neměla.

„Nevím, jestli mu věřit, ale když už nic, on bude určitě aspoň vidět,“ vysvětluje jedna ze zájemkyň o Paroubkův podpis, proč ho hodlá volit.

Prognózy bookmakerů, že Paroubek skončí třetí za stávajícím senátorem Leopoldem Sulovským z hnutí Ostravak a Ivo Gondekem z ANO, ho neznervózňují.

Reportér MF DNES strávil den s kandidátem do Senátu Jiřím Paroubkem, který se snaží o politický comeback.

„Z nich zvlášť obavy nemám, spíš to vypadá, že je mají oni ze mě,“ prohodí. „Zrovna zítra se mám účastnit jedné debaty, do které byl pozvaný i ten pan Sulovský. A prý se omluvil. Je to jistě výborný člověk, zlezl Mount Everest, to všechna čest. Ale jako senátora jsem si nevšiml, že by toho moc prosadil,“ komentuje svého protivníka.

Od domu Akord se přesouváme k prostranství v ostravské Hrabůvce, kterému místní říkají „železňák“. Paroubek tuší, jaká témata budou na improvizovaném pódiu u skákacího hradu fungovat. OKD, Bakala, exekuce…

Těžko poznat, jestli je větším tahákem Paroubek, nebo malování na obličej, ale účast je na politický mítink slušná.

„Tak za mě chodily tisíce lidí, teď jsou to desítky až stovky. Ale aspoň někdo. Když jsem do Ostravy po tom, kam to Sobotka dovedl, přijel poprvé, byla to úplná hrůza,“ líčí Paroubek. Cestou na nádraží míjíme dvě verze billboardu s jeho volebním heslem „Ostraváci budou v Praze slyšet“.

„Ten jeden byl ze srpna, zřejmě si nikdo nezaplatil pronájem na září, tak nám to nepřelepili. Aspoň to máme zadarmo,“ těší Rykalu.

Jiří Paroubek byl hostem Rozstřelu:



VIDEO: Rozstřel: Jiří Paroubek - Ukázka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



Vlak do Prahy má přes půl hodiny zpoždění, tak si Paroubek zajde na vodu do místní nádražky. A tam si pochvaluje, že to byl užitečný den.



„Do kampaně mě v roce 1990 zaučoval tehdejší předseda ČSSD Jiří Horák, znal to z USA. Sociální demokracie měla tehdy pět procent, já udělal ve svém obvodu jedenáct. Ten osobní kontakt vždycky fungoval a bude fungovat i teď,“ věří si.