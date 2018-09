ANO loví lídra jako králíka z klobouku, koalice je riziko, říká Pospíšil

S jakým výsledkem ve volbách byste byli spokojeni?

V Praze chceme komunální volby vyhrát, v ostatních městech chceme obhájit pozice, které máme. A v případě senátorů máme několik společných kandidátů, u kterých vidím velkou šanci uspět – počínaje panem docentem Mikulášem Bekem a konče panem profesorem Jiřím Drahošem. Ale pak máme i některé samostatné kandidáty, třeba světoznámého lékaře pana Pavla Dungla nebo našeho úspěšného starostu Herberta Paveru, který kandiduje na Opavsku.

V Senátu máte jen Tomáše Czernina a napůl se STAN Jiřího Růžičku. Proč vám to tam tak nejde?

TOP 09 je strana, která svým programem oslovuje pět až 20 procent voličů, většinou liberálně-konzervativních, s čímž se ve většinovém volebním systému vítězí obtížně. V senátních volbách mají větší šanci regionální osobnosti, které třeba nejsou až tak politicky vyhraněné, ale jsou přijatelnější pro širší okruh voličů. V tomto případě mají více šancí naši partneři z řad Starostů a nezávislých.

Nepodcenila TOP 09 komunální politiku? Těch úspěšných starostů, jako je zmíněný Herbert Pavera, máte málo?



Podívejte, za TOP 09 jsem zodpovědný teprve několik měsíců. Pokud bychom nahlédli dále do minulosti, TOP 09 se rozhodla spolupracovat se STAN a já byl vždycky příznivcem tohoto spojení. Také jsem byl europoslancem za TOP 09 a STAN a do čela TOP 09 jsem kandidoval s vidinou tuto spolupráci obnovovat. Považoval jsem za velké neštěstí, že se ta spolupráce rozpadla. Ale nerozpadla se na ideových důvodech, rozpadla se na osobních animozitách. Naše letošní společná kandidatura v Praze je první projekt, kterým říkáme, že chceme jít zase společně.

Takže takový test?

Ano. Ale je to test obnovovat to spojenectví postupně a v nové formě, kdy jsme dva rovnocenní partneři, už to není TOP 09 s podporou STAN. Jsme dvě strany, které mají velmi identický program, velmi identické voliče a jsme obě přibližně na pěti procentech, je to tedy naprosto logické.

Jak se vám spolupracuje s Hanou Marvanovou, která má image solitérky?

S paní Marvanovou máme za sebou velmi plodnou spolupráci na ministerstvu spravedlnosti, známe se i z mimopolitické činnosti a já si jí velmi vážím. Ona je ve veřejném životě víc než dvacet let, nemá jediný škraloup, a když se na ni chce něco jakoby vytáhnout, tak se začne mluvit o tom, že neumí s nikým spolupracovat a že všechno rozbije. Já tu zkušenost nemám, jsem moc rád, že si ji Starostové vybrali za lídryni, a těším se na naši další spolupráci.

Dal byste ruku do ohně za to, že vám to vydrží celé čtyři roky?

Klidně bych ji dal. To je moje výhoda oproti jiným kandidátům na primátora, že už z politiky a s lidmi, kteří se v ní pohybují, mám nějakou zkušenost.

Mluvili jsme o spolupráci se STAN, co ještě širší pakt, do kterého by se zapojili třeba i lidovci? Vzájemně už si podporujete i některé kandidáty do Senátu.

Bohužel musím říct, že jsem s KDU-ČSL čekal do Senátu trochu širší spolupráci. Ale v tuto chvíli rozumně vnímám to, ať se obnoví spolupráce se Starosty. Jestli potom ad hoc dohodneme spolupráci s lidovci, budu za to rád, jsem člověk konsenzu. Příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu, kde jsme my, STAN i KDU-ČSL součástí jedné frakce Evropské lidové strany, tvoříme jednu delegaci, takže by byla společná kandidátka logická a budu ji podporovat. Se STAN o tom už vedeme živou debatu, co udělají lidovci, ještě uvidíme. Ale musíme k tomu dozrát, nemůže to být jako v době, kdy to domlouvaly KDU-ČSL se STAN, šlo o přání předsedů, ale ty strany na to ještě připraveny nebyly.

Pokud byste letos v Praze neuspěl, budete příští rok kandidovat znovu do Evropského parlamentu?

V tuto chvíli na to nedokážu odpovědět. Byl bych ale velmi rád, kdyby lídrem do evropských voleb byl Luděk Niedermayer, jehož ekonomické zkušenosti jsou v Bruselu velkým plusem.

Koho vidíte letos v Praze jako možného partnera TOP 09?

Programově a stylem politiky jsou nám nejblíž Piráti, ODS a Praha sobě. Zda budou oni ochotni se bavit s námi, je druhá věc. V nějakém článku jsem viděl, že nás Piráti spolu s ostatními víceméně vyloučili a že jim zůstává jenom hnutí ANO.

Jak to máte s hnutím ANO vy? Spolupráci vylučujete úplně?

Za sebe to zcela vylučuji. Když vidím, že ANO stejně jako před čtyřmi lety místo zkušeného politika opět hledá lídra stylem lovení králíka z klobouku, je velké riziko s někým takovým do koalice jít. Není to nic osobního proti panu Stuchlíkovi, ale myslím, že Praha dnes potřebuje zkušené politiky. Případ Adriany Krnáčové ukazuje, že marketingový tah s nezkušeným politikem na post primátora největšího města České republiky neskončí úspěchem.

V Brně však třeba zrovna s hnutím ANO v koalici jste.

Říkám vám za sebe, jak to vidím v Praze. Nahrazení pana Nachera panem Stuchlíkem nevidím jako dobrý tah.

S Patrikem Nacherem, o kterém ANO původně uvažovalo jako o kandidátovi na primátora, byste si koalici představit dokázal?

Dával jsem tomu promiloidní šanci. Ale hnutí ANO v Praze čtyři roky vládlo a nevyřešilo jediný problém. Pro ně jsou pražské volby marketingovým projektem, nikoli snahou o to, seriózně vládnout.

Jak se vám líbila vizualizace Libeňského mostu, kterou lídr ANO Petr Stuchlík představil?ANO tvrdí, že investice přijdou, teď mimo jiné prezentuje to, že dokázalo Praze ušetřit peníze.

Neušetřili skoro nic, protože peníze, které byly určené na investice, buď rozpustili do různých neinvestičních projektů nebo z nich předčasně splatili dluhy, místo aby je investovali třeba do pražské dopravní infrastruktury. I proto je pražská dopravní infrastruktura v dezolátním stavu a odhaduje se, že bude potřeba do ní 20 miliard investovat, aby to, co už stojí, vůbec bylo v dobrém stavu. V době našeho primátora Hudečka činily z městského rozpočtu investice 30 procent, v době paní primátorky Krnáčové to bylo nějakých 17, 18 procent. I proto my chceme investovat do nových staveb a údržby, protože Libeňský most je jen špička ledovce.

To je přesně důvod, proč nemůžeme s panem Stuchlíkem jít do koalice. Ten most, jak ho prezentuje, i kdyby nakonec Praha uvolnila peníze, nelze za čtyři roky udělat. Deset let vám teď trvá, než vám v Praze povolí postavit činžovní dům. Tak jak asi dlouho bude trvat postavit takový most. Zvýšíme investice, budeme mít na celé volební období plán, aby to nebylo chaotické, jako to dělají na konci volebního období ANO s ČSSD, a postoupíme ve stavbách, které se také zastavily. Městský okruh, metro D, vždyť tam se taky neudělalo nic.

Nakolik se ve vedení TOP 09 shodnete s bývalým předsedou Miroslavem Kalouskem?

Mirek Kalousek není předsedou TOP 09 rok a za tu dobu byla jedna drobnost, jedno jeho vyjádření na Twitteru ohledně mých zkreslených výroků o migraci. Nejsme roztříštěná strana. Komunikace s Mirkem Kalouskem funguje. Jistě, každý máme jiný komunikační styl, ale to je vše. A to ani nemluvím o tom, jak nám pomáhá druhý otec zakladatel, Karel Schwarzenberg, který přes zdravotní obtíž, co ho potkala, je plně zapojen do kampaně.

Jak to s ním zdravotně po tom kolapsu ve Sněmovně vypadá?

Neznám detaily, ale šlo podle mě spíš o chvilkovou slabost. Každý týden se s námi účastní několika akcí, skutečně nás podporuje. Věřím, že bude ještě dlouhá léta doyenem české politiky, protože pro mě je to člověk, který je garantem toho, že jsme kulturní evropský národ.

Kdybyste mohl změnit v Česku jen jednu věc, co by to bylo?

Prosadil bych jednu z klíčových částí našeho volebního programu, a sice zvýšení platů všech občanů pravicovým řešením. To znamená snížením sociálních odvodů, nikoli tak, jak to dělá vláda, že vybraným skupinám přisype. Kdyby lidé platili nižší odvody, zůstalo by více všem, kteří pracují.

VIDEO: Spojené síly pro Prahu zahájily kampaň v autobusu (3. září 2018):