Čestný muž by vyvodil odpovědnost rychle, vyzval Filipa k rezignaci Skála

Budou v komunistické straně po výsledku voleb padat hlavy ve vedení strany?

Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně.

Řeknete to do očí panu předsedovi Vojtěchovi Filipovi na nějakém nejbližším jednání komunistů?

Jak víte, já jsem od dubna - jak říkám žertem - marxista na volné noze, nejsem členem Ústředního výboru KSČM, ale tam mu to někdo určitě poví. Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se Ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne.

Je možné, že se sejde i mimořádný volební sjezd?

Je to poslední možnost, kdyby se někdo pokusil zamést pod koberec i poslední debakl a tvrdit, že se vlastně nic nestalo, jedeme dál a může za to úplně někdo jiný. Pak jsou tu stanovy, obsahující klauzuli o mimořádném sjezdu. Pokud se pro to najde dostatečná podpora ve straně, musí být svolán do dvou měsíců. Nevylučuji, že se něco takového stane.

Je obžalobou naší práce, že protestní hlasy rostou a naše klesají

Kde se podle vás vůbec stala ta chyba, že se komunisté tak propadli? Nabízí se vysvětlení, že hlasy levicových voličů „vyluxoval“ šéf ANO Andrej Babiš, to se týká nejen komunistů, ale také sociální demokracie. Sdílíte tento pohled?

Vyluxovat může jen to, co mu dovolíte. Já jsem se utkal o post předsedy na devátém i desátém sjezdu KSČM a v obou případech jsem razil změnu naší politiky, která by do značné míry zabránila tomu, co se stalo, tedy i tomu vyluxování a posílila naše pozice. Přece krajské i sněmovní volby vyhrály protestní hlasy, v tom se shodují i novináři. A je obžalobou naší práce, že právě v době, kdy protestní hlasy nejsou marginální, ale dokonce většinové, tak výsledky parlamentní levice drasticky klesají místo toho, aby rostly.

Kdyby Vojtěch Filip a další členové vedení strany přistoupili na to, že čestní lidé by měli v případě takového výsledku odejít, měl byste zájem ještě jednou zkusit komunisty vést a jinak?

To bude záviset na tom, jak se k tomu postaví strana. Nikam se necpu. V případě dvou předchozích sjezdů mne regiony kandidovat vyzvaly a výsledek byl, jak já říkávám jiným žertíkem, o prsa vietnamské puberťačky. Je docela pravděpodobné, že mě kolegové z různých regionů o to požádají i tentokrát.

Může být pro komunisty útěchou, že jste v Praze porazili sociální demokraty, když jste se vy ani oni nedostali do zastupitelstva?

To je takové těšínské jablíčko. Celá parlamentní levice dostává na zadek. Cítit jakousi satisfakci z toho, že sociální demokracie, která je v totálním rozkladu, někde zaznamenala ještě o kousíček horší výsledek, by bylo groteskní a zavádějící.

Udělala komunistická strana chybu, když se rozhodla podpořit menšinovou koaliční vládu Andreje Babiše?

Od počátku jsem říkal, že ta otázka nestojí mechanicky. Říkal jsem, že můžeme vznik vlády Andreje Babiše podpořit za splnění řady předpokladů. Jedním z nich bylo, že nepovedeme rozhovory někde v zákulisním šeru, ale jako sebevědomý veřejný dialog, že budeme konfrontovat vítěze voleb s jeho vlastními předvolebními sliby a s vůlí veřejnosti. A že ho budeme konfrontovat i v otázkách, kde se dostane bude dostávat do úzkých.

Třeba v tom, zda se hodlá řídit ustavujícím dokumentem Severoatlantické aliance, tedy Washingtonskou smlouvou ze 4. dubna 1949, která v prvním článku říká, že NATO se bude důsledně řídit Chartou OSN a Charta OSN říká, že vojenskou sílu lze legitimně použít pouze ve dvou případech. Když je stát vojensky napaden zvenčí nebo když tak rozhodne Rada bezpečnosti OSN. Kdyby ho v tom někdo konfrontoval na televizní obrazovce, musel by se nějak vyjádřit. My jsme ochotni přistoupit na kompromis i v této otázce, ale na kompromis, který má nějakou hlavu a patu a nás nediskredituje. Nic takového se nestalo. Uvedu vám druhý příklad. V tom veřejném jednání o vládě bychom řekli, že můžeme vládu podpořit, ale předem jí chceme upozornit, že pokud by vojenské výdaje rostly rychleji než rozpočet na starobní důchody, ostatní sociální služby, na školství, na zdravotnictví a na vědu a výzkum, tak v ten moment naše tolerance končí. Tomu by veřejnost velmi dobře rozuměla a nebyli bychom v pozici přihrbených na zadním dvorku vlády, kdy pan premiér říká, že nás měli zakázat a že na něj stejně nemáme vliv. A to je pro nás přece naprosto nepřijatelná blamáž.

Nové vedení KSČM by precizovalo poměr k vládě

Rozhodli jste se vznik vlády umožnit a to o čem mluvíte, se nestalo. Je možné, že po tom, jak volby dopadly, byste toleranci vládě stáhli?

Pokud viníci našich nezdarů vyvodí osobní odpovědnost nebo je k tomu někdo nějakým způsobem přiměje, bude muset nové vedení strany odpovědět na otázku, kterou jste položil. Dokážu si představit, že nové vedení precizuje poměr k vládě. Musí se na tu otázku znovu podívat a dát najevo, co je přijatelné a co je naopak červenou čárou, za kterou nic podporovat nebudeme.

Prostě byste přitvrdil?

Měli jsme sedm podmínek a řada z nich se nelišila, nebo lišila jen v detailu od toho, co měl v programu i Andrej Babiš a jeho hnutí. Takže to působilo trapně. Teď je třeba se znovu podívat na náš vztah k vládě a v něčem bezpochyby i přitvrdit.