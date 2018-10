ODS hájí koalici s SPD v Kladně, členovi TOP 09 za ni hrozí vyloučení

13:06 , aktualizováno 13:06

Ještě pár dnů před volbami říkal předseda ODS Petr Fiala, že nevěří, že by někdo udělal koalici s SPD Tomia Okamury. Nyní přesně to jeho strana udělala. V Kladně se dohodly na koalici ODS, uskupení Kladeňáci, ANO a SPD. A Okamura si to pochvaluje. Jinak jeho hnutí příliš úspěšné nebylo, žádný kandidát SPD neprošel do druhého kola senátních voleb.