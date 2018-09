Bývalý starosta kandiduje na radnici přímo z vězení, věří v propuštění

Starostou se stát znovu už nemůže kvůli soudnímu zákazu činnosti ve veřejných funkcích, ale přesto ho příslušný úřad zaregistroval do voleb. „Pokud kandidát prohlásí, že překážky volitelnosti ke dni voleb pominou, pak ho musíme zaregistrovat,“ vysvětlil tajemník havlíčkobrodské radnice Václav Stejskal.



Jinými slovy, Horký má šanci být zvolen řadovým zastupitelem, pokud vyjde z vězení nejpozději první den voleb. Jinak má smůlu. Zajímá vás toto téma?

Horký si odseděl polovinu trestu – dva V MF DNES si můžete přečíst víc. roky ze čtyř. „Požádal o podmíněné propuštění a není vyloučeno, že soud rozhodne do voleb,“ uvedl jeho advokát Richard Maleček. Klíčové tedy je, jestli bude na svobodě v pátek 5. října. Jinak má smůlu. Podle informací MF DNES by se zasedání soudu k jeho věci mělo odehrát příští týden.

Místní lidé v Lipnici se přesto bojí, že to všechno zvládne a bude zvolen zastupitelem. „Někteří lidé z toho strach mají. Je to schopný manipulátor. Všichni si pamatují, jak hospodařil s penězi obce. Přestože je ve výkonu trestu, tak má kolem sebe skupinu lidí, se kterou vydává časopis,“ míní současný starosta Lipnice Leoš Bláha.

Jestli může Horký opravdu dělat zastupitele, je sporné. Například právník Jaroslav Ortman si myslí, že by se okamžikem zvolení mohl dopustit trestného činu maření úředního rozhodnutí, podobně jako když člověk odsouzený k zákazu řízení znovu sedne za volant.



Kandidáti se škraloupem Bohuslav Svoboda

Pražský exprimátor byl souzen v kauze Opencard. Vrchní soud verdikt zrušil. Opět kandiduje. Juraj Thoma

Exprimátor Českých Budějovic je střídavě zprošťován a odsuzován za smlouvu na IT. Kandiduje za hnutí Občané pro Budějovice. Josef Šebek

Kandidát za Stranu svobodných občanů v Jirkově dle obžaloby během konfliktu pokousal strážníka.

Proč se lidé bojí kandidovat

Příběh zastupitelů města Postoloprty naopak přesně vystihuje, proč je tak těžké sehnat lidi na kandidátky. Mnozí potenciální politici se totiž předem bojí, že je bude popotahovat policie.

Postoloprtští skončili u soudu, protože údajně prodali příliš levně dům v centru města, který byl v dost špatném stavu. Jenže oni se hájí, že kupující byla jediná, která v dané chvíli měla zájem, přestože odhad byl o něco vyšší. Svůj názor na věc vyjádřili i poslanci Sněmovny. Jeden ze zastupitelů, Pavel Růžička, je totiž zároveň poslancem za ANO a kolegové ho odmítli ke stíhání vydat.

„Město marně roky prodávalo jeden dům. Vtom přišla zájemkyně, která tam měla svatební salon, že by si ho koupila za milion. Tak jsme to řádně dali na vývěsku, projednali, přihlásila se jen ona a jí jsme to prodali. A v tu chvíli, když to zjistil jeden další zájemce, tak nabídl o deset tisíc víc. My jsme mu řekli, že už se dům prodal, ale on šel na policii. Napadl obchod, že jsme to prodali pod cenou,“ popisuje celý příběh Růžička.

Paradoxně v mezidobí předseda STAN Petr Gazdík prosadil změnu zákona, která se Postoloprt týká. „Nově už by mělo stačit, když zastupitelstvo odůvodní zvolenou cenu veřejným zájmem,“ vysvětluje Gazdík.

Do voleb samozřejmě kandiduje i řada lidí, kteří jsou obviněni z trestných činů nesouvisejících s politikou. Třeba miliardář Ivo Valenta kandidující ve Zlíně byl skoro před patnácti lety odsouzen k pokutě ve fotbalové korupční aféře. V rozhovorech to pak omlouval, že „každý správný chlap má mít škraloup“.