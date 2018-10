Neúspěch ve velkých městech může ČSSD dost uškodit, míní politolog

ČSSD získala mnohem méně zastupitelů než při minulých volbách. Jak velký dopad to pro stranu může mít?

Ve chvíli, kdy sociální demokraté vypadnou ze zastupitelstev Prahy, Brna a dalších velkých měst, přestanou být na očích a myslích voličů. A to jim může výrazně uškodit. Jenže zastupitelé ČSSD budou v malých obcích, kde často hraje to, že lidé kandidáta znají, větší roli než stranická příslušnost.

V komunálních volbách na Moravě dominuje ve většině volebních obvodů KDU-ČSL. Je to velké překvapení?

KDU-ČSL bývá na Moravě tradičně silnější, zejména na jižní Moravě mívá pravidelně výrazně lepší výsledky než ve zbytku republiky. Je to dáno tím, že je Morava více nábožensky založená. Voliči zejména ve větších městech se rozhodovali s vědomím toho, že nebyli spokojeni s celostátním výkonem hnutí ANO, byť v Brně neměli problém s primátorem Petrem Vokřálem, a vybrali alternativu.

Může mít takováto převaha KDU-ČSL na Moravě vliv na celostátní politiku?

Myslím, že to funguje spíš naopak. Ve chvíli, kdy se straně nedaří na celostátní úrovni, může to ovlivnit i výsledky na komunální úrovni, protože voliči vidí, že strana je slabá. Ve chvíli, kdy bude strana silná na komunální úrovni, si voliči do příštích parlamentních voleb budou pamatovat, že u nich byla silná KDU-ČSL.

Politolog Miloš Gregor

Do druhého kola senátních voleb se za KDU-ČSL probojovali čtyři kandidáti. Je to dobrý výsledek?

Není to výrazné zklamání, na druhou stranu to není nic tak fantastického, jako před dvěma lety, kdy měla v tomto ohledu KDU-ČSL nadprůměrný volební výsledek.

ODS si oproti posledním volbám polepšila. Je to pro stranu úspěch?

Troufám si říct, že se ODS bude snažit výsledek prezentovat jako úspěch. Za poslední čtyři roky fungování pořád opakuje, že má krizi za sebou a je na vzestupu. Pokud to bude mít podpořeno lepšími výsledky, tak se to bude snažit prezentovat jako důkaz toho, že je strana silná a voliči ji mají zvážit jako alternativu k hnutí ANO.

Na druhou stranu se ODS snaží prosazovat jako největší opoziční strana k hnutí ANO. Takže je otázka, jestli jí to bude stačit...

Jenže hnutí ANO nemá dramaticky víc hlasů. ODS se to bude snažit prezentovat tak, že dohání hnutí ANO v popularitě, má úspěšné zastupitele a je potřeba tento úspěch ještě víc promítnout do národní politiky.

V Praze se na prvním místě předháněla ODS s Piráty, pozadu nezůstávala ani Praha Sobě. Naopak propad nastal u hnutí ANO. Co si o tom myslíte?

ANO nejspíš doplatilo na to, že si voliči uvědomují, že uplynulé čtyři roky pod vedením jejich a Adriany Krnáčové nebyly vnímány nijak výrazně pozitivně. Něco jiného je, když kandidujete poprvé a máte značku subjektu, který může přinést změnu, a něco jiného je, když voliči mají s vaší stranou zkušenost a vy jenom vyměníte lídra, to někdy nemusí úplně stačit.

Praha je přitom pro ANO velice důležitá. Mělo v ní masivní volební kampaň, řada politiků vnímá Prahu jako vlajkovou loď, která může udávat trendy. A pokud se straně nepodaří udělat v Praze dobrý výsledek, může to znamenat, že slábne, takže ANO se na Prahu hodně soustředilo.

Vyvstal pro vás při sledování výsledků nějaký moment překvapení?

Překvapením pro všechny je, jak vyrovnaný byl souboj v Praze. Takto těsně to nenapovídaly ani průzkumy veřejného mínění, ani podoba předvolební kampaně. Je tam propastný rozdíl mezi těmi, kteří mají jisté zastoupení na magistrátu a těmi, kteří se tam nedostanou. Otázkou je, jak bude vypadat povolební vyjednávání v některých městech, kde hnutí ANO dominuje, například v Ostravě. Na druhou stranu třeba v Plzni vede ANO nad ODS pouze těsně a dovedu si představit, že vytvoří koalici společně, nebo bude třeba vítěz vyšachován a dočkáme se situace, jako byla v minulých volbách.



Comeback sociálního demokrata Jiřího Paroubka se konat nebude. Co na to říkáte?

Paroubek byl dlouho mimo politiku, což je problematické, protože v politice platí, že sejde z očí, sejde z mysli. Nešťastné pro něj bylo, že kandidoval v regionu, ke kterému nemá žádnou vazbu. Řada voličů se pak může logicky ptát, proč by ho měli volit, když se v tomto obvodu o nic nezasadil. Byl to soulad několika faktorů, které hrály v neprospěch Jiřího Paroubka.