Zopakování oranžového tsunami není reálné, říká šéf ČSSD Hamáček

„Na druhé straně máme řadu osobností, které v regionech pracovaly velmi silně,“ řekl. Věří, že ČSSD uspěje na Moravě a také například v Karviné. „Tam mám silný tým v čele s Janem Wolfem,“ doplnil. Naopak je mu jasné, že v Praze to bude mít sociální demokracie těžké.



Podle kandidáta na pražského primátora Jakuba Landovského by menší volební účast, která se v tuto chvíli pohybuje okolo 54 procent, mohla ČSSD pomoci. „Máme disciplinované voliče,“ poznamenal. Landovský očekává, že by se jejich výsledek mohl pohybovat okolo pěti procent.

Zimola: Komunální volby neodráží práci vedení strany

Landovský ani místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola se nedomnívají, že by v případě neúspěchu mělo vedení strany vyvozovat zodpovědnost.„Nezříkám se jakékoliv zodpovědnosti, ale nemyslím si, že by komunální volby byly úplně o tom, jak svou práci dělá nejvyšší vedení sociální demokracie,“ prohlásil Zimola.



Strana také s napětím sleduje, jak dopadnou senátní volby. Dosud v Senátu měla největší zastoupení. To po dnešku nemusí platit. Obhajují 13 mandátů.

Podle průběžných výsledků to vypadá, že se jich do druhého kola dostane pět. V rokycanském obvodě postoupila například Milada Emmerová. Ve druhém kole se utká s kandidátem ODS Pavlem Karpíškem.



Vedení strany ale ani nepředpokládalo, že by se jim všechna křesla podařilo obhájit. „Takový výsledek by byl nereálný,“ sdělil Zimola krátce po svém příjezdu do volebního štábu.