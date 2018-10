Kvůli neúspěchu bychom neměli vyvozovat zodpovědnost, tvrdí lídři ČSSD

Předvolební průzkumy ČSSD příliš šancí nedávaly. „Myslím, že není realistické očekávat, že se bude opakovat oranžové tsunami,“ připustil při svém příchodu do volebního štábu v Lidovém domě předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

„Na druhé straně máme řadu osobností, které v regionech pracovaly velmi silně,“ řekl. Věřil, že ČSSD uspěje na Moravě a také například v Karviné. „Tam máme silný tým v čele s Janem Wolfem,“ doplnil. Naopak mu bylo jasné, že v Praze to bude mít sociální demokracie těžké.

Podle kandidáta na pražského primátora Jakuba Landovského by menší volební účast mohla ČSSD pomoci. „Máme disciplinované voliče,“ poznamenal. Landovský očekával, že by se jejich výsledek mohl pohybovat okolo pěti procent.

Zimola: Komunální volby neodráží práci vedení strany

Landovský ani místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola se nedomnívají, že by v případě neúspěchu mělo vedení strany vyvozovat zodpovědnost.

„Nezříkám se jakékoliv zodpovědnosti, ale nemyslím si, že by komunální volby byly úplně o tom, jak svou práci dělá nejvyšší vedení sociální demokracie,“ prohlásil Zimola.



Strana také s napětím sledovala, jak dopadnou senátní volby. Dosud v Senátu měla největší zastoupení. To po dnešku nemusí platit.

ČSSD obhajovala 13 mandátů. Podle průběžných výsledků to vypadalo, že se jich do druhého kola dostane pět.

VIDEO: Nepovládneme ani s SPD ani s komunisty, vzkázal lídr ČSSD Landovský

Vedení strany ale ani nepředpokládalo, že by se jim všechna křesla podařilo obhájit. „Takový výsledek by byl nereálný,“ sdělil Zimola krátce po svém příjezdu do volebního štábu.



Místopředseda ČSSD Roman Onderka odhadoval, že senátorů do druhého kola postoupí ještě méně. „Jsem bytostně přesvědčen, že sociální demokracie zvedla hlavu. Nyní nás čeká velká práce, abychom přesvědčili občany České republiky o tom, že program sociální demokracie je programem ne pro minulost, ale pro jednadvacáté století,“ myslí si někdejší primátor Brna, který letos vůbec v komunálních volbách nekandidoval.



VIDEO: Zatím máme dobrou náladu, výsledky nejsou špatné, hodnotí Maláčová

Výsledky ve druhém největším městě však se zájmem sleduje. „Ukazuje se, že volby jsou hlavně o osobnostech. Lidé volí jinak do městských částí a jinak do velkého zastupitelstva,“ poukázal na fakt, že v několika brněnských městských částech sociální demokraté zvítězili, na magistrát mají 7 procent.