Lezou z popelnic, chodí bosi, zpívají a nelžou. Na co politici loví voliče?

Muž ve středních letech škube rameny do rytmu hudby a za ním se podobně pohybují dvě sličné děvy s čepicemi na hlavě. Pak si natáhne kapuci a udělá salto. Někteří však namítají, že si během něj přezul boty, a tak je jasné, že skočil někdo jiný.

Následně si Petr Vokřál (ANO) sundá kapuci a rapuje. „Povím vám příběh muže, tím mužem budu já. Pohádka to není, ale i tak chci tančit dál,“ recituje Vokřál zatímco chodí Brnem. Lidi, které potká, v tu chvíli také začnou cukat rameny stejně jako on. U toho jim sděluje, že ač má za sebou čtyři roky práce, chce se dál rvát. „Tak nechte mě to dokončit a Brno povokřát,“ zarapuje refrén a na závěry vyzve Brňany, aby přišli tančit a hodili mi svůj hlas.

Vokřál se zřejmě rozhodl, že riskovat se v komunálních volbách nevyplatí, a proto při tvorbě svého předvolebního klipu MC Petr (Po)Vokřál Song jak Brno nechal inspirovat v zahraničí. Už na počátku letošního roku si internet podmanil klip na Škodu Taiwan, kde dvojice mužů také tančí především rameny a pohybem nakazí všechny v okolí.

VIDEO: Song jak Brno brněnského primátora Petra Vokřála Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První zvuky v člověku evokují válečnou scénu z velkofilmu Pán prstenů: Návrat krále. Žlutooranžový nápis na plamenném pozadí vyvolává dojem fantasy pohádky, pak přichází střih a po louce jde muž při těle, který se zastaví a zahledí do kamery.



To je předvolební klip lékaře a jedničky sociální demokracie v Liberci Jana Mečla. V krátkém spotu se dozvíme, že je silný, protože jeho BMI je mezi 25 až 30, je oblíbený, je známý a má zkušenosti.

VIDEO: Předvolební spot kandidáta ČSSD, Jana Mecla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To Michal Malý (Svobodní) se rozhodl neskrývat, že mu jde o křeslo v Senátu. Proto si ve svém předvolebním klipu Metro 2025 jedno přinese do metra Křižíkova (kandiduje na Praze 8), sedne si a čeká.

Vlak, který přijede do stanice, náhle změní barvu narůžovo. Podle piktogramů pak i méně chápavého diváka napadne, že se jedná o vagon vyhrazený pro matky s dětmi. A následuje hlášení v arabštině a poté němčině, že následuje stanice Angela Merkel. „Můžeme vyloučit, že se to opravdu nestane?“ vysloví ve videu řečnickou otázku Malý.

VIDEO: Volební spot Svobodní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) se v rámci předvolební kampaně nechala napojit na detektor lži. Ve spotu bagatelizuje sexuální násilí na mužích a uvádí, že Praze 2 peníze z hracích automatů v obecní kase nechybí.

Politička v klipu zalže jenom dvakrát, když tvrdí, že není unavená a že ji lidi neštvou. Detektor přitom nereaguje na všechna její tvrzení. Například když vyslýchajícímu sdělí, že Městská část Praha 2 umí dobře hospodařit, polygraf pro jistotu nevydá ani hlásku. Tříminutové video končí pozváním na rande.

VIDEO: Volební spot kandidátky za ODS Jany Černochové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak snadno si mohou politici v kampani protiřečit, dokazuje hnutí Změna pro Štramberk - název předvolební klipu jde totiž proti názvu hnutí - „Štramberáka nezměníš“. Kytary se ve videu chopil stávající starosta Štramberka David Plandor a v předvolebním songu kritizuje třeba stávající poměry na hřbitově, kam se vloupaly srny a ohryzaly věnce. Vzápětí si klade otázku, jestli je vystřílet na guláš nebo postavit plot.



Dále upozorňuje na jednotlivé problémy města Štramberk, přičemž po nastolení nového tématu vždy přijde refrén, který člověk z hlavy jen tak nedostane.

VIDEO: Předvolební spot Změny pro Štramberk Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do vedení Prahy 10 letos kandiduje zpěvačka Olivie Žižková i její manžel Jan Žižka. Dvojice v minulosti proslula vytvořením klipu Já volím SPD a dalších protestongů, jejichž poslech je spíše na vlastní nebezpečí. Letos se rozhodli vsadit na svůj herecký talent a přizvali si k tomu i zpěvačku Janu Yngland Hruškovou.



Manželé Žižkovi a Hrušková se v krátkém spotu zeptají: „Tak co, volíte SPD?“ Cizí žena zakroutí hlavou a odpoví zvukem: „E-e!“, zatímco trojice zvolá:

„To my jo!“ Ačkoli je v jejich odpovědi jasně slyšet křestní jméno šéfa SPD Tomia Okamury, on osobně v komunálních, ani senátních volbách nekandiduje.

VIDEO: Předvolební spot SPD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena jde ke kontejnerům na tříděný odpad, ve chvíli kdy do jednoho z nich vysypává papír, vybafne na ni kandidát na brněnského primátora Oliver Pospíšil. V minutovém spotu ženě děkuje, že třídí odpad, a pak ji upozorní, že podle volebního programu sociální demokracie nebudou muset senioři platit za popelnice.



Následně se kandidát do vedení města s lamentováním snaží z popelnice vyprostit a poté se ženou odchází, zatímco jí vysvětluje své plány ve vedení města. Pospíšil prozradil serveru Aktuálně.cz, že žena je jeho tchýně a že chtěl zapojit do svého spotu humor, aby mu dodal virální potenciál. To se mu skutečně podařilo a video viděly stovky tisíc lidí. Snad ze stejného důvodu má liberecká sociální demokracie vedle fotky svých kandidátů umístěno heslo: „Odpady zdarma“.

VIDEO: Volební spot kandidáta za ČSSD Olivera Pospíšila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Něžné tóny klavíru vytváří tklivou melodii, zatímco bosé ženské nohy vystupují z vody, za podkresu hudby pak nohy kráčí trávou, lesem, lesní cestou i po mostu a celý spot, v němž nepadne jediné slovo, pak graduje, když už nohy v lodičkách jdou po schodech. Tentokrát již za doprovodu klavíru a temných tónů violoncella. Spot končí záběrem na tmavovlasou ženu na vrcholu schodiště.



Teprve na konci klipu se objeví popisek, kdo je ona žena ve videoklipu: „Se Simonou do Senátu. Bez vás to nedám.“ Po několika minutách pátrání redakce iDNES.cz zjistila, že se jedná o nohy Simony Horákové, která kandiduje do Senátu v Karviné za hnutí ANO. Tohle nevypadá úplně na vykročení pravou nohou do kampaně.