Levice sčítá škody. Šéfy ČSSD a KSČM čeká grilování kvůli volbám

„Už je třeba, aby jeden přestal kritizovat druhého, zametl si před vlastním prahem a uvědomil si, že jde o značku. Jsme na kolenou, jestli takto budeme pokračovat dál, tak nedojdeme ani do jara,“ bije na poplach poslanec ČSSD Jan Birke. Jeden z mála výrazněji úspěšných politiků strany z posledních voleb.



„Musíme postavit krizový management, obklopit předsedu lidmi, kteří mají společný, nikoli nějaký svůj zájem zachránit ČSSD. Mohou tam být lidé jako ministr zemědělství Miroslav Toman, úspěšný podnikatel, dokáže mluvit srozumitelně. Musíme zkrátit všechny ty časové lhůty. Ne že se něco dnes stane a my se svoláme, až už je to dávno pryč, musíme být schopni okamžitě reagovat,“ přidává svoje nápady Birke.

Ve straně to po volebním výprasku, kdy přišla po celé republice o polovinu zastupitelských mandátů, vře.

Letité diskuse mezi konzervativnější a liberálnější částí straníků vyúsťují v hádky, takže někteří, včetně hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, už veřejně mluví o tom, že ČSSD hrozí rozdělení na dvě části.

Odchod z vlády? A co Foldyna?

Místopředseda Jaroslav Foldyna v reakci na výsledek voleb oznámil, že položí funkci, pak však slyšel, že to dělat nemá, načež následně přiznal, že neví, jak s tím naložit.

„Za svým názorem, že je potřeba provést sebereflexi a udělat nějaké gesto, si stojím. Ale rozhodnutí padne po jednání krajského výkonného výboru, které bude příští pondělí. Ten krajský výkonný výbor mě nominoval a stál při mně, takže považuji za slušné se s ním o tom poradit,“ vysvětlil včera.

A stranu zaměstnávají také diskuse o tom, jestli bylo správné vstoupit do vlády. „Je jasné, že vstup do vlády s Andrejem Babišem byl tragický omyl. Je čas to rychle ukončit,“ napsal na Twitteru třeba bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který byl o víkendu zvolen do zastupitelstva v Bohumíně.

„Vystupovat teď z vlády je nesmysl. Když jdu k volbám, tak přece volím někoho, kdo prosadí to, co chci. Nebudu volit stranu, která žádné sliby nesplní, protože je v opozici,“ odmítá to Birke.

Názor nedělat unáhlené kroky a nevystupovat po třech a půl měsících drží i předseda ČSSD Jan Hamáček. Přesto i na toto téma může příští týden v sobotu dojít řeč a ústřední výkonný výbor ČSSD k tomu může vyzvat. Stejně jako může vyzvat vedení, aby složilo funkce. Byť to je málo pravděpodobné, protože Hamáček je v čele strany jen krátce a v tuto chvíli rozhodně nejde o křeslo, do kterého by se ostatní hnali. Tím spíš, když nové vedení se má řádně volit na jarním sjezdu.

„Rozvracečské“ nápady u KSČM

Možná ještě obtížnější chvíle tak 20. října prožije komunistický předseda Vojtěch Filip.

„Jsou rozšířené hlasy, že by bylo nejlepší, kdyby předseda a další tu funkci na ústředním výboru položili. A pokud se tak nestane a bude se obětní beránek hledat zase někde jinde, k čemuž předseda už bohužel nakročil, bude velký tlak na svolání mimořádného sjezdu,“ očekává Filipův kritik, někdejší stranický místopředseda Josef Skála.

Filip jeho slova označuje za „rozvracečská“ a tvrdí, že vedení strany na ně nebude reagovat. Zřejmé však je, že kritici vedení, kteří si léta svoje názory nechávali pro sebe, se začínají osmělovat. Výsledkem je třeba nedávno zveřejněný manifest mladých komunistů Restart 2018.