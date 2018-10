Šéf ODS Fiala vyhlásil cíl dostat Česko mezi deset nejlepších zemí světa

„Nepotvrzuji ani nevylučuji. Ale vylučuji to, že je dopředu něco domluveno,“ prohlásil Fiala. „Zrovna otázku na koalici s hnutím ANO v Praze jsem dostával v posledních letech několikrát. Chceme volby vyhrát, chceme být úspěšní a chceme stagnaci, která je v Praze, změnit. A budeme pro to hledat partnery,“ uvedl šéf nejsilnější opoziční strany ODS.



Na dotaz, s kým povolební koalice vylučuje, odvětil: „S komunisty to nepřipadá v úvahu, nevěřím, že by někdo dělal koalici se stranami jako SPD a jinak je to otázka na úrovni rozhodnutí jednotlivých oblastí, lidí, kteří budou sestavovat koalici v jednotlivých obcích a městech.“



„První Československá republika byla na svou dobu moderní, demokratický a hospodářsky vyspělý stát, patřila k nejlépe prosperujícím zemím Evropy, patřila mezi deset nejvyspělejších zemí světa. Není žádný důvod, abychom tyto ambice neměli i dnes. Chceme vrátit Českou republiku po všech stránkách na totéž místo, kam ji přivedli naši vůdcové v roce 1918,“ řekl před tím v projevu k voličům ODS Fiala.



Nejasnou odpověď dal na to, kdy to bude. „Nebudu tady říkat, že to má být za pět let nebo za deset, ale my to musíme mít jako politický cíl.“ Má to být podle něj co nejrychleji, ale země nesmí promarňovat období ekonomického růstu. „Už pět let tu máme koalici ANO a ČSSD a nikam se neposunujeme,“ řekl.

Letošní komunální a senátní volby budou podle Fialy soubojem dvou konceptů, dvou rozdílných světů.

„Jeden je světem ze seriálu Okres na severu a druhý je světem odpovědných, aktivních lidí, jejich rozumných řešení,“ prohlásil. „Ve vládě dnes sedí komunisté, reformovaní komunisté, posouvají zemi tam, kde už jsme byli. Nenechme jim všechno,“ burcuje pravicové voliče.

Pondělí je poslední den, kdy mohou být zveřejněna data z průzkumů o preferencích voličů. ANO má podle průzkumu společností Kantar TNS a Median pro Českou televizi z přelomu srpna a září šanci díky nejvyššímu volebnímu potenciálu obhájit vítězství v Brně a Ostravě. V Praze nejvíce lidí zvažuje volbu Pirátů a ODS. Podle průzkumu celostátních preferencí vede hnutí ANO před Piráty a občanskými demokraty.