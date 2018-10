Kupka: Na šampaňské to ještě není, ale jdeme dobrým směrem

ODS v těchto volbách výrazně posílila. Za co tomu vděčíte?

Je to dáno srozumitelnou politikou. A samozřejmě i tím, že jsme vždy byli v komunální politice silní, takže ve chvíli, kdy jsme byli schopni nabídnout důvěryhodné osobnosti, bylo zřejmé, že bychom se zase měli vracet k dřívějším pozicím. A co se týče Senátu, tak to je velmi příznivý signál. A může nás těšit, že to v mnoha případech bude opět bude srozumitelný souboj. Na jedné straně představitelé vládní koalice stále levicovějšího hnutí ANO, případně sociální demokraté, a na druhé straně naši kandidáti.



Bude to teď vaše strategie - víc se vymezovat vůči ANO a prezentovat ho jako levicové hnutí?

Naše strategie není jen vymezovat se, ale přinášet dobrá řešení. A děláme to i ve Sněmovně, přicházíme s vlastními návrhy zákonů a snažíme se lidem ukazovat, že jsme tady vážnou a asi jedinou alternativou hnutí ANO.

Opravdu věříte tomu, co zvolal v euforii ve štábu váš předseda Petr Fiala, že příští volby už vyhrajete?

Smyslem politického působení přece je vyhrávat. Teď se ukázalo, že se nám to v řadě míst podařilo.

Nicméně podle průzkumů je na celostátní úrovni rozdíl mezi vámi a vedoucím hnutím ANO stále hodně velký.

Ale vezměte si, z jaké výchozí pozice jsme před čtyřmi lety vycházeli. Tehdy byla ODS skutečně na kolenou a z těch kolenou se zvedáme. Každými volbami ODS posiluje. Ano, vidíme, že se ta důvěra buduje obtížně, nejde to hned. Ale po krůčcích se zvedáme.

ODS opět, tentokrát dokonce s víc jak 77 procenty hlasů, zvítězila ve vaší domovské Líbeznici, kde jste vedl kandidátku. Které další výsledky vám jako místopředsedovi strany udělaly radost a možná vás i překvapily?

Nádherný výsledek je v Čelákovicích, znovu jsme potvrdili vítěznou pozici v Mladé Boleslavi. Zvítězili jsme ve Slaném, v Rakovníku, který byl dlouhodobě spíše levicově orientovaným městem, jsme zpátky na radnici v Kutné Hoře... To jsou všechno ohromě pozitivní signály.

To jsou jistě úspěchy, nicméně ve větších krajských městech až na Prahu už takové výsledky nemáte.

I v dalších velkých městech ty výsledky nadějné jsou. V Brně jsme dosáhli významného zlepšení o deset procentních bodů, to je přece významný ukazatel. Těsně druzí jsme v Plzni, velmi pěkný výsledek je v Jihlavě. A pak jsme posílili ve spoustě menších měst, kde jsme už několik let byli mimo vítězné pozice. Teď se ukáže, jak jsme schopní vyjednávat a ten výsledek zúročit, protože toto je samozřejmě jen začátek.

VIDEO: V komunálních volbách posílíme, řekl Martin Kupka z ODS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak to vypadalo nahoře v prvním patře štábu, kde jste s kolegy z vedení ODS sledovali celý ten napínavý večer se sčítáním hlasů?

Atmosféra byla optimistická. Tohle samozřejmě pořád ještě není na to, aby teklo šampaňské proudem, ale je to v každém případě výrazné povzbuzení a jasná zpráva, že jdeme dobrým směrem.



Sklenky šampaňského tady už ale přece cinkaly, přípitek vedl i pan Fiala.

Tady jsme si připili spíš na projev poděkování naším voličům a všem, kteří přišli k volbám. Ale je to spíš takový střízlivý optimismus, to hlavní nás teď ještě čeká.