ODS v očekávání: radost ze Senátu, Praha s otazníkem

„Radost nám dělají senátoři, Jarda Kubera nebo pan Karpíšek, kteří vedou. Jinak jsme zatím v očekávání,“ sleduje průběžné výsledky ve štábu ODS jedna z komunálních tváří strany, starosta Prahy 3 Alexander Bellu.

Ve volebním štábu, který ODS umístila do své centrály v pražské Truhlářské ulici, panuje v prvních hodinách dobrá nálada. Přiživuje ji kromě průběžných výsledků senátních voleb i výživný raut: guláš, pečené kuře, kuřecí i vepřové řízky, grilovaná zelenina, pivo, víno.

A protože ve volebním štábu ODS se v prvních hodinách pohybují hlavně pražští představitelé strany, třeba kandidát na primátora Bohuslav Svoboda nebo první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija, hodnotit se zatím nikomu moc nechce. A tak se přítomní baví jinak.

Kolem páté hodiny odpoledne, tři hodiny od uzavření volebních místností, je sice už sečteno přes 40 procent hlasů. Ale vesměs jde o obce, v kterých ODS tolik netáhne. Na ta nejsledovanější města a hlavně Prahu, kde mají občanští demokraté ambice zvítězit, se zatím čeká.

Richard Bureš, dvojka ODS na Praze 1, třeba u stolku s někdejším europoslancem ODS Eduardem Kožušníkem, sklízí úspěch za svoje volební noviny Jednička. „Máte to hezký,“ chválí ho.



„Vadila mi tam jediná věc, jak píšeme tohle ano, tohle ne, tak jsem jim říkal, proč pořád tomu ANO děláme reklamu,“ usmívá se Bureš.



Optimismus je zřejmý. „Byl jsem vrcholový sportovec, takže politiku dělám proto, abych vyhrál,“ říká při příchodu do štábu Svoboda. A sportovních příměrů se drží i při dalších odpovědích. „Byl odběhnut závod, my neznáme výsledek a teď běží záznam,“ dodává při pohledu na průběžné výsledky.

Jednání s ANO? Můžou začít hned

Pokud by ODS v Praze uspěla, jednání s jedním z potenciálních partnerů, hnutím ANO, může začít hned dnes večer. Štáby obou stran jsou totiž od sebe vzdálené pár minut chůze, do obchodního domu Kotva, kde sídlí ANO, je to doslova přes ulici.

A jednička ODS v Praze Svoboda jednání s ANO nevylučuje. „Budeme jednat se všemi demokratickými stranami v pořadí, jak se umístí,“ říká s tím, že stopku má ODS vystavenou jen pro případné námluvy s KSČM a SPD.

Odmítá však, že by ODS už byla s ANO neformálně dohodnutá, jak zaznívaly některé kuloární spekulace. „Žádná taková jednání se nevedla,“ tvrdí Svoboda.

„Musíme být trpěliví,“ říká předseda ODS Petr Fiala, který do štábu doráží krátce po páté hodině. I on však dává najevo optimismus, senátní volby se zatím pro ODS vyvíjí nadějně.