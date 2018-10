Bělobrádek už nepovede KDU-ČSL, oznámil to před koncem voleb

Původně se očekávalo, že Bělobrádek svoje rozhodnutí, zda pokračovat v čele strany, oznámí až po sečtení volebních výsledků. Přece jen sám kandiduje na post senátora v Náchodě. Nakonec se k tomu však rozhodl už před uzavřením volebních místností.

A z jeho vyjádření bylo patrné, že si příliš nevěří. Při novinářském dotazu, jak vidí svoje šance, zalitoval, že jeho protivníka Martina Červíčka z ODS podpořilo hnutí ANO, respektive jeho kandidát Petr Koleta, který skončil ve volebním obvodu za Bělobrádkem a Červíčkem v prvním kole těsně třetí.

„Příští rok budeme slavit sto let výročí strany, já byl v čele osm let, i to je důvod ke změně,“ doplnil Bělobrádek.

Bělobrádka by v čele KDU-ČSL mohla nahradit dvojka strany Marian Jurečka, ten ve stranickém štábu připustil, že o kandidatuře uvažuje. Šanci mají také někteří z dalších řadových místopředsedů: poslanecký šéf Jiří Mihola nebo Ondřej Benešík. A podceňovat nelze ani senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

„Rozhodnu se během ledna a února,“ řekl Čunek MF DNES k tomu, zda se pokusí kandidovat na předsednický post. Čunek to sice zkusil na loňském sjezdu KDU-ČSL a proti Bělobrádkovi dopadlo neslavně. Bylo to však možná i z části proto, že svoji kandidaturu neoznámil předem, neměl ve straně vyjednanou žádnou podporu a někteří tak jeho kandidaturu chápali jen jako „vzdor“ Bělobrádkovi. Teď je situace jiná.

„Pavel Bělobrádek straně hodně pomohl, převzal ji v době, kdy na tom byla hůře, než je teď. Ale teď je na tom lépe jen v tom, že přelezla těch pět procent a určitě má potenciál být výš,“ věří Čunek.

Ale čím dál lepší pozici má ve straně také pardubický poslanec Marek Výborný, v poslední době mimo jiné autor ústavního návrhu o tom, že manželství je svazkem muže a ženy. Výborný už dříve MF DNES řekl, že kandidaturu na post jedničky strany zvažuje.

Lidovci měli ambice stát se nejsilnějším senátorským klubem, v jejich štábu to však jako u největších rozhodně nevypadalo. Oproti velkorysým prostorům, v kterých minulý týden sídlily štáby ANO či ODS, lidovci novinářům otevřeli stejně malé dvě sklepní místnosti jako minulý týden. Ale zájem médií byl díky šancím KDU-ČSL v senátních volbách mnohem větší.