Fischer: Předseda Senátu se musí umět postavit i prezidentovi

Téměř 80 procent hlasů je skvělý výsledek.

Je to hrozně povzbuzující.



Nemrzí vás ta malá volební účast?

Je to k zamyšlení. Opakovaně vidíme, že senátní volby neumí mobilizovat tolik, kolik by bylo potřeba. Možná by ale stačilo málo, aby se to zlepšilo. V mém volebním obvodu byla účast dobrá, v porovnání s jinými nadprůměrná a možná je to i proto, že tam starostové a starostky burcovali své voliče, aby přišli.



Není to důvod změnit systém? Mluví se o tzv. australském modelu, jednokolové volbě apod.

Myslím si, že je třeba nejprve zlepšit informovanost občanů. Řada z nich ani netuší, že se blíží volby a zjistí to v lepším případě, až když jim přijdou lístky do schránky.



Už jste se rozhodl do jakého klubu vstoupíte?

Nerozhodl, budu o tom teprve jednat.



Máte nějakou vnitřní preferenci?

Mám. Bude to jedna z těch čtyř stran - ODS, TOP 09, lidovci a STAN, které mě podpořily a se kterými jsem spolupracoval.



Čemu se v Senátu chcete věnovat?

Obrana, bezpečnost, zahraničí nebo evropské věci. Jsem připraven se zapojit, kde mě bude potřeba.



Bude se volit nový předseda Senátu. Kdo by se vám líbil jako předseda?

Líbit se mi bude člověk, který bude dostatečně pevný, aby odolal nepřízni počasí, nepřízní médii, nepřízni velkých finančních skupin. A který se dokáže postavit premiérovi nebo prezidentovi, když to bude potřeba.



Napadlo vás, v době kdy jste zahajoval prezidentskou kandidaturu, že to povede až do Senátu?

Když děláte první krok, tak nevíte, kam vás ta cesta dovede. Netušil bych, že člověk může dělat takhle dlouhou kampaň. Chci poděkovat kolegům a celému mému týmu.