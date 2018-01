Zeman nemá zemi co dát, řekl Drahoš. Nerozumíte politice, slyšel od soupeře

V závěrečném vzkazu voličům mluvil o tom, že Zeman už nemá České republice co nabídnout, ale jeho poradci si z ní leccos mohou vzít.

„Vůbec nerozumí politice. Politika je řemeslo, které se člověk musí učit. Já sám se ho učím pětadvacet let,“ vrátil Zeman útok Drahošovi, podle kterého současný prezident společnost nespojuje, ale rozděluje. Řekl, že on nebude vystupovat proti vládě, jako to dělal prezident vůči vládě Bohuslava Sobotky z ČSSD.

Zeman mu vyčetl nedoložená tvrzení, že volby v Česku ovlivnila ruská tajná služba. Prezident oslovil šéfy tajných služeb, kteří mu podle něj potvrdili, že k ničemu takovému nedošlo. Zeman také řekl, že se na Drahoše chystá trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy, že ruské tajné služby ovlivnily české volbě.



„Mám pochybnosti, že je nevinný, ale rozhodnout musí soud,“ řekl Drahoš na adresu premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Věřím, že nepodváděl,“ řekl Zeman na adresu předsedy vlády. Miliardář to podle něj nemá zapotřebí. „Proboha, v žádném případě ne,“ odmítl možnost, že by využil možnost zastavit stíhání Babiše abolicí. Řekl, že nezmění názor, protože by se tím zesměšnil.

Krym byl neoprávněně anektován Ruskem, prohlásil Zeman

Prezident Miloš Zeman při debatě o zahraniční politice trochu překvapil slovy, že Krym byl neoprávněně anektován Ruskem. Loni při vystoupení ve Štrasburku před Parlamentním shromážděním Rady Evropy přitom označil anexi Krymu za „fait accompli“, tedy za hotovou věc a Ukrajina by se podle něj s Moskvou mohla dohodnout na kompenzaci v penězích či v ropě a plynu. „Z mého pohledu je ukrajinský. Okupace Ruskem na tom nic nemění,“ řekl jeho soupeř Drahoš.

Ve vyjádření obou kandidátů byl patrný rozdílný názor na využívání referend. Zatímco Drahoš by byl k jejich využití na celostátní úrovni zdrženlivý, současný prezident využití referend podpořil. „Nejsme Švýcarsko,“ odvětil Drahoš na otázku, kterou mu dal Zeman, proč nechce nechat rozhodovat o důležitých věcech občany. „Rozhodování o zásadních věcech v referendech je nebezpečné,“ tvrdil Drahoš.

Při debatě o názoru na postoj k migrantům mluvil o tom, že o jejich přijetí musí vždy rozhodovat Česká republika a ne nějaké kvóty. Podle Zemana musí být nekompromisně deportováni nezákonní migranti.

Zeman hájil Mynáře, Drahoš neřekl, koho by si vzal na Hrad

Prezident hájil svého kancléře Vratislava Mynáře, kterého celých pět let držel ve funkci, přestože mu Národní bezpečnostní úřad odmítl prověrku na stupeň přísně tajné, o kterou Mynář požádal. Zeman řekl, že o tom dosud nerozhodl soud, na který se hradní kancléř obrátil. „Žádný zákon neukládá, aby měl kancléř prověrku,“ uvedl. Podle něj si o ní Mynář požádal z frajeřiny.

„Je to trochu k smíchu,“ nesouhlasil se Zemanovou argumentací Drahoš. „Můj kancléř bude mít bezpečnostní prověrku nejvyššího stupně,“ řekl. Drahoš ale odmítl říci, koho si v případě zvolení přivede na Hrad.

Zeman upozornil na Drahošova spolupracovníka Jakuba Kleindiensta, kterého bývalý šéf Akademie věd upozadil. Kleindienst působil ve firmě ML Compet, která ovlivnila tendr na rekonstrukci zámku Buštěhrad v éře středočeského hejtmana Davida Ratha, kterého policie zatkla se sedmi miliony v krabici od vína.

Štěcha zajímalo vměšování do voleb u sousedů

Debatu, kterou moderovala Světlana Witowská, rozdělila televize na několik částí. Po otázkách moderátorky následovaly otázky šéfa Senátu Milana Štěcha a předsedy Sněmovny Radka Vondráčka. Štěcha zajímalo, jestli se má prezident vměšovat do voleb ve vedlejších státech. To byla narážka na volbu rakouského prezidenta, v nichž Zeman podpořil Norberta Hofera proti pozdějšímu vítězi Alexandru van der Bellenovi. Vondráčka zajímala vize obou politiků pro budoucnost Evropské unie. Šanci zeptat se obou kandidátů dostali i lidé z jihočeské obce Srubec na Českobudějovicku, ve které měli oba soupeři v prvním kole stejnou podporu.

Česká televize se rozhodla, že aranžmá debaty bude komornější než to, které v úterý zvolila komerční Prima. Jako publikum připustila jen šedesát diváků, po třiceti za každého z obou kandidátů.

Mezi pozvanými podporovateli prezidenta Miloše Zemana jsou třeba herci Luděk Sobotka a František Ringo Čech, mezi pozvanými hosty Drahoše i Michal Horáček a Marek Hilšer, kteří se také o Hrad ucházeli a když vypadli, jednoznačně podpořili bývalého šéfa Akademie věd Drahoše.

V prvním kole volby podpořilo Miloše Zemana 38,56 procenta voličů, když dostal celkem 1 985 547 hlasů. Jiří Drahoš získal 26,6 procenta hlasů, volilo ho celkem 1 369 601 lidí. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a rozhodnout o nové hlavě státu mohou občané ještě v sobotu do 14 hodin.