Duel Zemana s Drahošem na ČT bude komorní. Diváky umravní návštěvní řád

„Publikum bude komornější, bude tam jenom 60 lidí, 30 za každého kandidáta, a nikdo další. Spoléháme na to, že atmosféra Rudolfina a výjimečnost okamžiku zapůsobí na chování lidí a že tam bude pouze nejužší skupinka podporovatelů, která nebude chtít rušit debatu. Zároveň necháme lidem podepsat návštěvní řád, který pro ně bude zavazující,“ řekl iDNES.cz zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský, který je hlavní dramaturg debaty.

Česká televize zároveň upozornila týmy obou kandidátů, aby jejich podporovatelé přišli vhodně oblečení a nenosili žádné transparenty.

Debata bude mít tři části. Tou první bude standardní novinářský rozhovor se dvěma kandidáty, který povede moderátorka Světlana Witowská. Podle Lutonského se bude mimo jiné ptát kandidátů na jejich program, motivaci být v čele státu či způsob vedení kampaně.

Poté přijdou na řadu otázky od nejvyšších ústavních činitelů - předsedů Senátu a Sněmovny a předsedy vlády - a obyvatel obce z Jihočeského kraje, kde Drahoš i Zeman dostali stejný počet hlasů. V poslední části pořadu si budou kandidáti navzájem pokládat dotazy. Každý bude mít až tři otázky. Publikum v sále nebude mít prostor na dotazy.

Redaktoři a editoři České televize budou v průběhu pořadu ověřovat pravdivosti výroků Zemana a Drahoše. Hlavní dramaturg Lutonský poté bude rozhodovat, zda má moderátorka debatu vrátit k tématu, u kterého padly nejasné či nepřesné odpovědi.

Při přípravě je nutné sladit řeč těla i nakoukat soupeře

Redakce iDNES.cz oslovila mluvčí obou prezidentských kandidátů, aby zjistila, jakým způsobem se uchazeči o post hlavy státu připravují na večerní střetnutí. Ani jedna strana zatím na dotaz nereagovala.

„Cílem přípravy je co nejvíce nasimulovat podmínky ve studiu. Pokud by to byla příprava na dnešní večer, měl by se tým zaměřit na moderátory a přesně nastudovat, jak vystupují. Drahošův tým by si měl nakoukat poslední vystoupení Miloše Zemana, aby věděli, co čekat. Není to raketová věda, protože Zeman mluví dlouho, pohrává si s tím a vždycky pozorně naslouchá a pak má jasný cíl se vymezit. Musíte se na to připravit,“ popsala iDNES.cz politoložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a odbornice na politický marketing Anna Shavit.

„Potom se co nejvíce simuluje samotná diskuse. Účastní se toho kandidát a jeden další člověk, který představuje protikandidáta. Zaměřujete se na obsah a pak si můžete vše ještě natáčet na kameru a snažit se sladit řeč těla s tím, když mluvíte. Diváky pak neruší vaše tiky nebo přílišné máchání rukou,“ doplnila.

„Pro Zemanův tým může být náročné, že je protikandidát nepolitik. Může překvapit a nastolit zcela jiné téma, se kterým se Zeman nesetkal. Je to nepředvídatelné,“ míní politoložka.

„Zeman si debatu na Primě užíval. Drahoš se statečně držel“

Anna Shavit zhodnotila také úterní diskusi. „U Miloše Zemana se čekalo, jak debatu na Primě zvládne fyzicky. Nikoho nepřekvapí, že je schopnější rétor a že má za sebou politickou kariéru. Je známý skvělou pamětí na čísla a výroky. Podal výkon, který se dal očekávat. Jeho obvyklý postup je shrnout, co řekl protivník a moderátor, urazit oba a vymezit se,“ uvedla.

„Když mluvil, tak si to velmi užíval. V pauzách, kdy nemluvil, udělal chybu, protože určitým způsobem vypnul a když ho zabrala kamera, nevypadalo to dobře. Moc také nechápu, že ho nikdo neostříhal ani neučesal, aby vypadal trochu více svěže,“ popsala s tím, že Zeman mohl působit v některých chvílích až příliš arogantně.

„Podobně by působila profesionální tenistka vedoucí světový žebříček, která by hrála s patnáctiletou holkou a měla radost z toho, že ji vyklepe,“ uvedla Shavit.

„Drahoše jeho tým hodně připravoval. Drahoš ale nemá šanci stát se přes noc člověkem s politickou zkušeností. Musí debatu vést jinak a měl by nastolovat svá zcela odlišná témata. Formát debaty není lehký, není snadné se to naučit nebo stát proti Miloši Zemanovi. V úterý bylo plno příležitostí, které nevyužil. Přesto se držel statečně,“ zhodnotila Shavit.

„Pokud bude výkon kandidátů v dnešní debatě podobný jako na Primě, může to směřovat k tomu, že za vítěze označíme Miloše Zemana. Na druhé straně to nemusí stačit pro vítězství ve volbách. V porovnání s rokem 2013 je Jiří Drahoš přijatelnější pro mnohem více cílových skupin než Karel Schwarzenberg. Některé nerozhodnuté lidi, kteří inklinují k jednotlivým kandidátům, může debata ovlivnit. Může to být nakonec velmi těsné,“ doplnila politoložka.