Praha i Brno budou bez ANO ve vedení, jinde potvrzuje volební vítězství

Expertní týmy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu, které zahrnují TOP 09, STAN a KDU-ČSL, mají v pondělí dokončit první kolo jednání o možné koalici, které se týká programových otázek.

Zaseknout se mohou na otázce primátora. Piráti dali partnerům nabídku, že budou mít v jedenáctičlenné radě po čtyřech místech včetně náměstků a Piráti by obsadili dvě místa a měli by primátora, jejich kandidátem na tento psot je Zdeněk Hřib. Volby v hlavní městě těsně vyhrála ODS, ale mohla by skončit v opozici, stejně jako ANO.

Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský poukázal na to, že on dostal nejvíc osobních preferenčních hlasů a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil zase na to, že město by měl vést někdo, kdo má více zkušeností než Hřib. Kromě toho v anketě, kterou si udělala TOP 09, nejvíce příznivců odpovědělo, že by si přáli spíše spolupráci s ODS.

V Brně vše původně směřovalo ke koalici pod vedením ANO, ale pak si ODS řekla, že radši uzavře koalici s lidovci, ČSSD a Piráty. Primátora Petra Vokřála tak nejspíš vystřídá Markéta Vaňková z ODS. „Máme za to, že jsme se domluvili na variantě, která je nejlepší pro Brno a která respektuje celostátní směřování ODS,“ vysvětlovala obrat v jednání Vaňková.

Ostravu stejně jako v minulém volebním období povede koalice vítězného ANO s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Primátorem zůstane Tomáš Macura.

V Karlových Varech vznikla v pondělí koalice ve volbách vítězného ANO s Karlovaráky a ODS, která bude mít v zastupitelstvu pohodlnou většinu 23 hlasů z 35 členech. Primátorkou bude Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.

Budoucí karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová (vlevo) z vítězného hnutí ANO při podpisu koaliční smlouvy.

Možný kandidát občanských demokratů na šéfa Senátu Jaroslav Kubera skončil po 24 letech v čele Teplic, kde jeho ODS bude spolupracovat také s hnutím ANO a budou mít nejtěsnější většinu 14 mandátů z 27 v zastupitelstvu.

Spor o Valentu ve Zlíně, o SPD v koalici v Kladně

Pozoruhodné situace při skládání koalice nastaly ve Zlíně a v Kladně. Ve Zlíně se tamní ředitel Městského divadla trojka kandidátky STAN Petr Michálek vzepřel tomu, že by měl podporovat koalice svého hnutí s ANO a sdružení Rozhýbejme Zlín kvůli majiteli hazardního kolosy Synot Ivo Valentovi.

„Nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy,“ glosoval to Michálek v narážce na Valentu.

„Byl to sám Michálek, který po Nadaci SYNOT opakovaně požadoval prostředky pro Městské divadlo ve Zlíně. A tuto podporu také čerpal,“ ohradil se proti tomu lídr kandidátky Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček. Nic to nemění, že kvůli postoji Michálka chybí možné koalici ve Zlíně hlas.

Emoce vyvolala také koalice v Kladně, kde se ODS, uskupení Kladeňáci, ANO a SPD Tomia Okamury. Zástupce radikální SPD se rozhodly ostatní přibrat, aby vyšachovaly dosavadního primátora Milana Volfa a jeho Volbu pro město.

Šéf ODS Petr Fiala sice těsně před volbami říkal, že s SPD do koalic jeho strana nepůjde, když se to v Kladně stalo označil to za naprostou výjimku. TOP 09, která vytvořila koalici Kladeňáci s lidovci a STAN pohrozila svému členovi Petru Haškovi vyloučením. Ten se ale rozhodl na nic nečekat a oznámil odchod ze strany, jen aby koalice, která vynechá Volfa, vznikla.