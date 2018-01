Nejprve bych si promluvil s největším hrobařem EU, řekl v debatě ČT Hynek

Pozvání moderátora Václava Moravce přijali Mirek Topolánek, Michal Horáček, Pavel Fischer, Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek, Marek Hilšer a Jiří Drahoš.

Uchazeči o prezidentskou funkci dostali v úvodu třicetivteřinový limit na stručné představení. Vyzdvihovali své zkušenosti a úspěchy. Někdejší premiér Mirek Topolánek řekl, že si myslí, že se nemusí představovat a že má republice co dát. Michal Horáček chce věci měnit, Pavel Fischer se cítí být povolán k těžké službě ve funkci prezidenta, Jiří Hynek chce, aby jeho děti žily v zemi, která je bezpečná. Petr Hannig zdůrazňoval obranu svobody slova, Vratislav Kulhánek vyzdvihl své zkušenosti a svoji osobní historii, Marek Hilšer chce měnit věci k lepšímu, Jiří Drahoš popisoval svoje životní milníky.

Po úvodním slovu všech přítomných prezidentských kandidátů začala diskuze prvním blokem „Doma v Česku“. Podle pravidel debaty zůstali na pódiu po losu čtyři kandidáti – Horáček, Drahoš, Kulhánek a Hannig. Ostatní mohli pokládat dotazy až po skončení bloku.

Moderátor Václav Moravec uvedl téma citací slov hokejového trenéra Filipa Pešána, který po nedávném návratu z juniorského mistrovství světa vyjádřil potřebu změny české společenské, potažmo politické kultury (výrok hokejového trenéra najdete v tomto článku).

Michal Horáček by byl rád, kdybychom se stali místo zemí úsměšků zemí úsměvů. „Každý by měl začít od sebe, včetně prezidenta, který nastavuje laťku“, dodal. „Ryba smrdí od hlavy. Prezident by měl kultivovat politickou scénu.“ prohlásil Jiří Drahoš. „Prezidentskému úřadu chybí noblesa, vidím neschopnost vzájemné komunikace a chybí mi diskuze,“ řekl Vratislav Kulhánek. Petr Hannig tvrdí, že se rozevírají nůžky mezi extrémně bohatými a chudými, lidé se stávají bezohlednějšími.

Debata se následně stočila k aktuálnímu tématu jmenování a vyslovení důvěry vládě. Michal Horáček a po něm i Jiří Drahoš uvedli, že před hlasováním o důvěře by chtěli po premiérovi, aby měl zajištěnou důvěru ve Sněmovně. Horáčkovi by podle jeho slov svědomí nedovolilo jmenovat vládu opřenou o hlasy SPD a KSČM. Vratislav Kulhánek by jmenoval předsedou vlády pouze člověka, kterému věří, i kdyby nešlo o vítěze voleb.

V prvním bloku také uchazeči o Hrad mluvili o vyběru soudců či zda jsou zastánci nebo odpůrci prolomení těžebních limitů.

V debatě zazněly také předtočené výpovědi manželek a partnerek kandidátů. Vystoupily manželky Horáčka, Topolánka, Fischera, Hynka, Hilšera, Drahoše, partnerka Kulhánka Bohumila Bračíková. V prvním vstupu mluvily o tom, co se jim líbí a nelíbí v české společnosti a vesměs se shodly na tom, že se jim líbí optimismus a otevřenost mladé generace, Hilšerova manželka ocenila svobodu slova a potřebu bránit ji. Drahošova manželka vyzdvihla práci komunálních politiků, Hynkova žena bezpečnost v zemi. Hanniga zastupoval syn, který uvedl, že se mu v Česku líbí vánoční trhy.

Anexe Krymu je nepřijatelná, shodli se kandidáti

Před druhým blokem o zahraniční politice se čtveřice na pódiu vyměnila. Zatímco Pavel Fischer, Mirek Topolánek i Marek Hilšer by první zahraniční cestu ve funkci směřovali do sousedního Slovenska, Jiří Hynek by se vydal do Bruselu, „aby si nejprve promluvil s největším hrobařem Evropské unie panem Junckerem“.

Jiří Hynek se v tomto bloku také vymezil proti společné evropské měně. „Euro je od začátku chybný projekt a je obrovským rizikem. Problémy s ním se neřeší a nechci, aby je pak odnesl český daňový poplatník,“ řekl. Topolánek se zase nechal slyšet, že je třeba základní dokumenty EU revidovat.

Pavel Fischer prohlásil, že by si současný prezident Zeman zasloužil trojku z mravů za své výroky o Alexandru Dubčekovi, který se dle názoru hlavy státu při sovětské invazi roku 1968 „podělal strachy“ (podrobnosti o výroku Miloše Zemana najdete v tomto článku). „Nechtěl bych teď být velvyslancem v Bratislavě a vysvětlovat, co se to v Praze děje,“ dodal Fischer.

Všichni čtyři kandidáti se shodli, že anexe Krymu Ruskem je nepřijatelná. Pavel Fischer ji nazval za „anomálii“ a společný postup včetně sankcí ze strany Evropské unie považuje za naprosto správný. Jiří Hynek by ponechal pouze sankce politické, nikoliv ekonomické – ty podle něj nefungují. Mirek Topolánek varoval, že Rusko se snaží získat území například v Jižní Osetii, Náhorním Karabachu nebo Abcházii, i proto je podle něj dobré pro Česko zůstat součástí Evropské unie.

Hilšer apeloval na udržení jednotné Evropy, zejména ve vztahu k Číně, která se chová podle něj agresivně, a Rusku, které se prý kulturně-politicky vzdaluje od Evropy. Ekonomické spolupráce s Čínou by se ale zásadně nevyhýbal, ale jen vhodnou formou, aby z ní těžila celá země, nikoliv jen pár vybraných jedinců. „Zaměřil bych se také na Indii a Latinskou Amerika – k té mám navíc osobní vztah, tančím argentinské tango a mluvím dobře španělsky,“ odlehčil debatu nejmladší uchazeč.

Poslední vzkaz a Hilšerův sádrový trpaslík

Ve třetím bloku se prezidentští kandidáti věnovali fungování kanceláře hlavy státu. Téměř všichni se shodli, že současná sestava by Hrad, pokud by byli zvoleni, opustila. „To, co předvádí Jiří Ovčáček, je karikatura tohoto úřadu,“ opřel se například Mirek Topolánek do současného mluvčího Hradu. Kandidáti také vesměs uvedli, že je by chtěli, aby jejich kancléř měl bezpečnostní prověrku.

Na závěr dostali všichni kandidáti prostor na poslední vzkaz voličům. Mirek Topolánek zdůraznil, že volba není jen o tom, porazit Miloše Zemana, ale o volbě silného lídra. Michal Horáček připomněl, že je nejznámějším kandidátem a má šanci uspět. Pavel Fischer požádal občany, aby při hlasování netaktizovali. Jiří Hynek zopakoval své heslo – volte srdcem. Petr Hannig popřál lidem dobrou volbu, nejlépe kandidáta s jasnými názory. Vratislav Kulhánek se chce za lidi prát u poslanců, kteří na ně zapomněli. Marek Hilšer chce, aby v české politice zavál svěží vítr. Jiří Drahoš vyzval občany k volební účasti, pokud chtějí změnu.



Spoléhejte na svůj zdravý rozum, vzkázal Zeman před volbami

Ještě před tím, než se setkalo osm jeho soupeřů v závěrečné debatě v České televizi, vystoupil současný prezident Miloš Zeman samostatně na televizi Barrandov v pravidelném pořadu s majitelem televize Jaromírem Soukupem. Zeman totiž už při ohlašování své druhé kandidatury loni v březnu prohlásil, že nebude vést žádnou kampaň, nebude se vyjadřovat ke svým protikandidátům a nebude se účastnit ani debat.

V pořadu na TV Barrandov dostal i otázku, co by vzkázal voličům. „Tak za prvé, aby šli k volbám. To je úplně nejdůležitější, protože ten, kdo nejde k volbám, dává šanci těm, kdo k volbám jdou a ti pak mohou zvolit i kandidáta, kterého on by v životě nevolil. To je první vzkaz. A druhý a poslední vzkaz, aby spoléhali na svůj zdravý rozum a aby zkoumali, jakou minulost a jakou práci mají kandidáti za sebou. Ne co slibují, protože slibovat dokáže každý,“ řekl Zeman.

Zeman se na TV Barrandov vyjádřil i k tomu, jak myslel svá slova při odchodu z Poslanecké sněmovny na adresu premiéra Andreje Babiše, že v okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuje premiérem. Zda jako hrozbu Babišovi, že podruhé už mu šanci sestavit vládu nedá, nebo hrozbu ostatním stranám, že nechá Babiše vládnout bez důvěry tak dlouho, dokud si ji neobstará. Druhá varianta je podle Zemana správná.

„Je to výhrůžka ostatním stranám, já bych uvedl příklad vlády Mirka Topolánka, která vládla v demisi pět měsíců a tehdy se proti tomu nikdo nebouřil. Tak proč by se měl proti obdobné lhůtě bouřit teď,“ řekl Zeman. Dal tak najevo, že když bude zvolen prezidentem, je ochoten nechat vládnout Andreje Babiše i delší dobu v demisi bez důvěry. Babiš v průběhu čtvrtka řekl, že bude v prezidentské volbě volit právě Zemana (podrobnosti v tomto článku).