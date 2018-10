Zeman: Není žádný důvod, aby se vládní koalice otřásla v základech

„Prošla údolím smrti a teď jde nahoru,“ hodnotí Zeman vzestup ODS.



„Některé strany, a konkrétně hnutí ANO, nemají dobudovanou strukturu místních organizací. Některé strany, konkrétně TOP 09, se přeměňují ve strany regionální,“ prohlásil Zeman. TOP 09 se podle něj stala výslovně pražskou stranou. „Praha je stát ve státě,“ řekl prezident.



Lídr ANO v Praze, podnikatel Petr Stuchlík, se objevil až na poslední chvíli. „Nikdo ho před tím prakticky neznal,“ připomněl prezident.

Právě to podle něj vedlo k prohře ANO v Praze, když skončilo až na pátém místě, a k tomu, že nejspíš skončí v opozici, ačkoli pro Babiše byly volby v Praze klíčovou prioritou (výsledky v Praze si prohlédněte zde).



O svém dlouholetém spojenci Jaroslavu Foldynovi, který se rozhodl rezignovat na post místopředsedy ČSSD v reakci na debakl strany, prezident řekl, že Foldyna „reaguje emotivně“.

Úspěch Jiří Drahoše, který byl zvolen v senátorem už v prvním kole, Marka Hilšera a Pavla Fischera, kteří výrazně uspěli a ve druhém kole volby do Senátu jsou obrovskými favority, přiměl prezidenta ke specifické gratulaci trojici jeho soupeřů v boji o Hrad. „Je to pro ně cena útěchy,“ řekl Zeman s poukazem na to, v jakém křesle sedí on sám.