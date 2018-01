Jedinou jistotou je u Zemana to, že je nevyzpytatelný, říká Hilšer

Jak vnímáte výsledek prezidentské volby?

Každá volba má své vítěze i poražené. Většina lidí se rozhodla pro jistotu v minulosti, ale já to vidím trochu jinak. Myslím si, že je teď třeba otevřít dveře budoucnosti, čeká nás totiž řada výzev v Evropě a globalizačním procesu a Miloš Zeman už podle mě nemá energii, se kterou by mohl vést zemi kupředu.

Jiří Drahoš by jí měl?

Ano. Podle mě bychom teď potřebovali silného prezidenta, který by byl schopný zastávat naše zájmy ve prospěch této země a ne spíše proti ní.

Jak podle Vás bude vypadat příštích pět let vlády prezidenta Miloše Zemana?

Teď budeme podle mého názoru nějakou dobu spíše stagnovat a vracet se, než abychom šli někam dopředu. Přesněji se to ale dá jen velice těžko odhadnout. Miloš Zeman je člověk, který mnohokrát ukázal, že napřed něco říká, ale pak dělá něco jiného. Je to člověk poměrně nevyzpytatelný a to je tak jediná jistota, kterou u něj můžeme mít. Takže uvidíme, jak se bude třeba vyvíjet jeho vztah s Andrejem Babišem, kterého už nebude tolik potřebovat.

Jiří Drahoš na pódiu uvedl, že nezvítězil, ale zároveň neprohrál. Myslíte si, že má pravdu? Že tato volba skutečně nějak změnila českou společnost?

Bylo vidět, že se řada lidí začala znovu nebo dokonce poprvé zajímat o politiku. Volba vzedmula vlnu zájmu, protože Miloš Zeman je poměrně kontroverzní člověk, který společnost rozděluje a tím motivuje lidi, aby se začali zajímat, kam naše země směřuje.

Myslíte si, že bude tahle vlna dále pokračovat, nebo se rozplyne?

Teď je tady skutečně mnoho lidí, kteří mají obavy, kam se bude demokracie, směřování a svoboda této země dál odvíjet. A Miloš Zeman podle mého názoru rozhodně není člověk, který by zjitřenou situaci nějak mírnil.

Před druhým kolem se často mluvilo o tom, že pokud by vaši voliči společně s voliči Pavla Fischera a Michala Horáčka volili Jiřího Drahoš, měl mít vítězství v kapse. K tomu ale očividně nedošlo. Proč myslíte, že ne?

Rozhodli se prostě jinak. Každý kandidát reprezentoval jiný životní příběh a jinou osobnost a každý z voličů se jednoduše identifikoval s něčím jiným. A když o své kandidáty voliči v prvním kole přišli, tak se je zřejmě Jiřímu Drahošovi nepodařilo zaujmout do té míry, aby jejich hlasy získal.

Už víte, jestli a jak se budete dále politicky angažovat?

Musím říct, že těsný výsledek prezidentské volby mě o to víc motivuje, abych pokračoval dál. Zatím ještě ale nemám konkrétní představu jak.

Měl by ve veřejném politickém životě zůstat i pan Drahoš?

Ano, myslím, že by měl. Už jen proto, jak velkou dostal u voličů podporu.

Máte nějaký vzkaz pro své podporovatele?

Je potřeba zvednou hlavu a jít dál. Pokud vám o tu věc opravdu jde, tak klidně porážkou za porážkou, až dosáhnete vítězství.