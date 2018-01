Miloš Zeman obhájil post prezidenta, Jiří Drahoš prohrál o 152 tisíc hlasů

Miloš Zeman vedl od začátku sčítání hlasů. A přestože se výsledek v procentech po pár desetinách snižoval od téměř 60 na 52, prezident svůj post obhájil. V jednu chvíli byl rozdíl v počtu hlasů mezi oběma kandidáty 272 tisíc hlasů, pak se snížil až na konečných 152 184. Prezident porazil bývalého předsedu Akademie věd poměrem hlasů 51:49. Podle konečných výsledků dostal 51,36 procenta hlasů, zatímco Jiří Drahoš 48,63 procenta.

Proti předchozí volbě v roce 2013 se nůžky mezi vítězem a poraženým sevřely, protože tehdy Zeman zvítězil nad Karlem Schwarzenbergem v poměru 55:45 procenta rozdílem 476 234 hlasů. A také voličů přišlo více, 66,6 procenta oproti 59,11 procentům před pěti lety.

Kolem půl páté Miloš Zeman vystoupil a poděkoval všem voličům, že šli k volbám. Připomněl, že tentokrát dostal víc hlasů než před pěti lety. „Jdu do dalších pěti let nabit důvěrou občanů České republiky. Věřím, že takovou důvěru nezklamu,“ řekl Miloš Zeman. A dodal, že je to jeho poslední vítězství a za ním už nebude žádná politická porážka (jak slíbil, že bude méně arogantní, čtěte zde). Hlas mu dalo 2 853 390 voličů, o 780 tisíc více než před pěti lety.

VIDEO: Proslov Miloše Zemana po znovuzvolení prezidentem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jiří Drahoš už před 16. hodinou uznal volební porážku a popřál Miloši Zemanovi hodně zdraví a sil do dalších pěti let. „Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme,“ řekl svým příznivcům. „Jsem přesvědčen, že naše energie nezmizí a zůstane tady. Neodcházím z veřejného života, zůstávám,“ dodal. Jeho slova provázel bouřlivý potlesk.

Do štábu ho přišli podpořit i Michal Horáček a Marek Hilšer, kteří nepostoupili z prvního kola prezidentských voleb.

VIDEO: Jiří Drahoš poděkoval svým příznivcům i Zemanovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nálada ve volebním štábu Miloše Zemana byla vítězná už hodinu a půl po uzavření volebních místností. Po sečtení 95 procent výsledků Zemanovi podporovatelé v pražském Top hotelu skandovali „Už je to tady!“

Zato ve štábu Jiřího Drahoše bylo hmatatelně cítit zklamání. Z pražského Kongresového centra byl výhled na Hrad utopen v mlze a stejně tak mu zůstalo sídlo hlavy státu vzdálené na dosah (kdo přišel Drahoše podpořit, čtěte zde).

Premiér v demisi Andrej Babiš pogratuloval Zemanovi. „Věřil jsem, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a jsem rád, že jsem se nemýlil,“ uvedl na sociálních sítích (jeho tiskovou konferenci ohlášenou na 18:15 hodin můžete sledovat zde).

Diplomat Pavel Fischer, který v prezidentském klání skončil na pomyslném třetím místě, je výsledkem voleb zklamán. „Sluší se blahopřát Miloši Zemanovi, přestože mým favoritem v druhém kole byl Jiří Drahoš. Občané vysokou účastí v těchto volbách prokázali svůj zájem o budoucnost naší země a to je pro mě povzbuzením. Tím spíše hodlám pokračovat ve veřejném působení,“ napsal.

Na rozdíl od prvního kola dorazil Miloše Zeman do svého volebního štábu už před začátkem sčítání hlasů. Do Top hotelu na pražském Chodově přijel i s manželkou už po půl druhé, stejně jako jeho nejbližší spolupracovníci. Podpořit jej dorazili například muzikant Daniel Hůlka nebo šéf Strany práv občanů Jan Veleba (čtěte Nerudný Ringo, optimistický Veleba. Novináři sedí v Zemanově štábu na zemi).

První výsledky finále přímé volby prezidenta byly na volebním webu ve 14:16, rychleji než při prvním kole, ale o něco později než před pěti lety. Vítězství Miloše Zemana nebylo tak jednoznačné jako v prvním kole. Vyhrál v deseti krajích, Drahošovi dali voliči přednost v Praze a Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Zeman vyhrál ve všech ostatních, nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji.

Většina krajských měst podpořila Drahoše. Pro Zemana byly jen Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem a Karlovy Vary.

Jako jeden z prvních zahraničních politiků gratuloval Miloši Zemanovi ke znovuzvolení slovenský premiér Robert Fico. „Vždy jsem ho vnímal jako inteligentního a zkušeného politika a jsem rád, že se česká veřejnost opět rozhodla pro něj,“ uvedl.

Zahraniční agentury se vesměs shodují, že prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman nad svým vyzyvatelem Jiřím Drahošem populismem a protiimigračním postojem. Vyhrál konzervativní proruský politik, píší zahraničí média.

Podle posledních předvolebních průzkumů byly šance Drahoše i Zemana vyrovnané. Sázkové kanceláře až na poslední chvíli začaly mírně favorizovat Miloše Zemana.