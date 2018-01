Hilšer chce prázdnou židli pro Zemana. Bojí se konfrontace, říká

Vážení kolegové, myslím, že by bylo dobré, abychom trvali na prázdné židli pro @MZemanOficialni ve všech diskusích, kam chodíme. On se bojí konfrontace. Co vy na to? Dnes na @Blesk24 @jiridrahos1 @m_horacek @PavelFischer @petr_hannig @hynek2018 @MirekTopolanek @kulhaneknahrad