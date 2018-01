Horáčkovi lidé radí, ať se Zemanova mluvčího ptá na prověrku Mynáře

Speciální přípravu na debatu, v níž se utká ne s prezidentem Milošem Zemanem, ale jen s jeho mluvčím Jiřím Ovčáčkem, zvolil textař Michal Horáček. „Na co byste se ho zeptali vy?“ požádal na Facebooku. A lidé mu radí, aby se ptal na to, kdy se Zeman omluví za to, že nepravdivě nařkl novináře Ferdinanda Peroutku, či na prověrku kancléře Vratislava Mynáře.