Marné čekání na voličský průkaz. Poštovní krádež ženě překazila volby

Jednou z těch, kterým Česká pošta voličský průkaz ztratila, je Petra Bartošová. O průkaz zažádala na Magistrátu města Hradce Králové už před prvním kolem a na jeho dodání čekala do poslední chvíle. „Raději jsem ještě na magistrát volala, abych si to ověřila. Tam mi řekli, že průkazy odeslali a že ho musela ztratit Česká pošta,“ popisuje Petra Bartošová.



„Paní z magistrátu po tom ještě pátrala, volala na poštu, kde jí řekli, že přepadli poštovní doručovatelku a nějaké zásilky se ztratily,“ dodala Bartošová. To podle čísla zásilky pro iDNES.cz potvrdil i mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Několik zásilek bylo odcizeno z brašny naší doručovatelce. Česká pošta to ohlásila na policii,“ uvedl.

Lidé, kterým pošta voličský průkaz nedoručí, se voleb zúčastnit nemůžou. Ve chvíli, kdy o průkaz zažádali, je městský úřad vyškrtl ze seznamu voličů, aby zabránil tomu, že by šli volit dvakrát. Ze stejného důvodu nemůže úřad vystavit duplikát. Nemůže si být totiž jist, že originál opravdu nebyl doručen.

„V zákoně zohledňují to, že nemůžete jít volit dvakrát. Duplikát vystavit nejde, ač vědí, že mi ho pošta nedoručila. Vím o dalších dvou lidech, kterým se to stalo taky nebo kterým voličský průkaz přišel třeba týden po volbách,“ dodává Petra Bartošová.

Podle České pošty si na to, že voličský průkaz nedorazil, stěžovalo jen několik lidí. „Stížností lidí, kteří si nechali posílat voličské průkazy a nedorazily jim, bylo spíše v řádu jednotek. Statisticky se to bohužel vzhledem k objemu zásilek stát může, ale určitě to není nějaký masivní jev,“ uvedl Vitík.

Voličský průkaz v obálce chyběl

Volit nemůže ani Tereza Pšeničková z Brna, které sice obálka s průvodním dopisem dorazila, voličský průkaz v ní ale nebyl. O průkaz zažádala prostřednictvím pošty ve středu 17. ledna, výzvu k vyzvednutí obdržela o dva dny později.

„Zásilku jsem si vyzvedla ráno v pondělí 22. ledna na poště. Standardně jsem na přepážce při předání zásilky podepsala potvrzení o převzetí. Následně jsem obálku otevřela, našla jsem v ní pouze dopis s oznámením: ‚V příloze vám zasíláme voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky. V obálce dál nebylo nic, voličský průkaz tam opravdu nebyl‘,“ vysvětluje Pšeničková.

Obrátila se tedy znovu na Úřad městské části Praha 9 v Letňanech a požádala o zaslání samotného voličského průkazu. Podle tvrzení úřadu byl ale voličský průkaz vystaven i odeslán. „Pokud došlo následně, např. během přepravy ke ztrátě, je nám to velice líto, ale další voličský průkaz ze zákona nelze vystavit,“ stojí v odpovědi úřadu.

„Paní jsem na úřad ještě ten den volala. Oznámila mi, že je to slovo proti slovu, že jsem průkaz mohla ztratit a nemám důkaz o opaku. Nebo že pochybila Česká pošta, což je nesmysl, protože byla obálka zalepená. Několikrát mi sice opakovala, že je jí to líto, ale již má zaevidováno odeslání průkazu a zaslat druhý nemůže. Snažila jsem se domluvit na nějakém řešení, ale to podle úřadů není možné, oni prý zkrátka chybu neudělali,“ uzavírá Pšeničková.

